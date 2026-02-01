Deti až po 40-ke? Hollywoodske hviezdy si dali načas! Cenu za najstaršiu prvorodičku vyhráva...

HOLLYWOOD - Fenomén odďaľovania rodičovstva sa rozmáha aj v Hollywoode. Dnes už nájdeme mnoho známych tvárí, ktoré svoje materské povinnosti odložili na neskôr a deti porodili až po 40-ke. Ako sa s odstupom času pozerajú na materstvo v zrelšom veku? Je pre nich obmedzením alebo skôr výhodou?
Otázka materstva sa v dnešnej dobe stala oveľa otvorenejšou ako v minulosti. A samotné ženy konečne o veciach tehotenstva a materstva rozhodujú viac podľa seba ako podľa očakávaní spoločnosti. Kým v minulosti sa rodilo na prahu dospelosti, dnes majú ženy možnosť samy povedať, kedy sú pripravené. A to nielen fyzicky, ale aj psychicky a emocionálne. Odďaľovanie materstva dnes vidíme aj medzi hviezdnymi matkami Hollywoodu. Dôvody, prečo mali deti neskôr sú rôzne a aj ich prežívanie tehotenstva vo vyššom veku sa líši. Prečítajte si, aké skúsenosti majú s materstvom po 40-ke, v čom vidia výhody a naopak, čo je ťažšie. A ktorá prvorodička bola najstaršia?
Keď Janet Jackson v roku 2017 porodila syna, mala 50 rokov. Svet bol v šoku. Janet však mlčala, a tým vyhrala. Išlo o jedno z najdiskrétnejších a zároveň najšokujúcejších materstiev v dejinách popu. Tajila ho mesiace, zrušila turné a prakticky zmizla z verejnosti. V rozhovoroch neskôr priznala, že lekári jej odporúčali absolútny pokoj, celé tehotenstvo bolo medicínsky sledované. Išlo o vedomé, dlho plánované rozhodnutie a Janet neskôr povedala, že po prvý raz v živote „žila len pre seba a svoje dieťa“ a že nikdy nebola pokojnejšia.
Halle Berry mala 41 rokov, keď porodila svoje prvé dieťa. Neskôr, v rozhovoroch priznala, že práve toto prvé tehotenstvo ju úplne zmenilo, upokojilo a dalo jej pocit, že „život konečne zapadol na svoje miesto“. Veľmi jasne hovorila, že materstvo po 40-ke prežívala úplne inak – a podľa nej lepšie. Neidealizovala si ho, ale opísala ho ako pokojnejšie, vedomejšie a hlbšie než by bolo v mladšom veku. Pri druhom tehotenstve šokovala úprimnosťou. Prišlo totiž v momente, keď si myslela, že už nemôže otehotnieť. Sama priznala: „Bola som presvedčená, že je po všetkom.“ Tehotenstvo opísala ako fyzicky náročné, emočne silné a úplne iné než prvé. Podľa nej jej vek dal trpezlivosť, ktorú predtým nemala.
Nicole Kidman sa nikdy netajila tým, že prešla potratmi a bojovala s neplodnosťou. Roky čelila bolestivým titulkom. Keď v 41 rokoch porodila Sunday Rose, médiá písali o „zázraku“. Nicole neskôr povedala, že materstvo po 40-ke jej dalo pocit, že: „život sa ešte neskončil – len začal inak“. Bola najotvorenejšia v priznaní potratov, sklamaní a strachu z toho, že sa matkou nikdy nestane. Hovorila, že materstvopre ňu bolo: „hlboko liečivé, ale emocionálne intenzívne“. U nej nešlo o pokoj, ale o zmierenie sa so životom. Druhú dcéru Faith Margaret priviedla na svet náhradná matka, keď mala Nicole 43.
Mariah Carey otvorene priznala, že jej tehotenstvo s dvojičkami bolo rizikové, sprevádzané komplikáciami a úplne ju vyčerpalo. Sama povedala, že: „Moje telo ma prekvapilo – bolo silnejšie, než som si myslela, ale zároveň veľmi vyčerpané.“ Fyzická stránka bola intenzívna, emocionálne pociťovala mix radosti a únavy. Musela si dávať väčší pozor na zdravie a odpočinok. Matkou sa stala v 42 rokoch, materstvo vnímala ako osobnú transformáciu. Vyjadrila sa, že: „Byť mamou v tomto veku mi prinieslo úplne nový pohľad na život. Cítim sa nesmierne požehnaná.“
Céline Dion porodila v 42 rokoch dvojičky Eddyho a Nelsona po šiestich neúspešných pokusoch o umelé oplodnenie. Tehotenstvo bolo fyzicky vyčerpávajúce, psychicky náročné a Céline bola pod neustálym dohľadom lekárov. Povedala, že každý deň sa bála, ale zároveň cítila, že „ak to má vyjsť, vyjde to“. Keď sa narodili dvojičky, Céline opisovala dojatie a pocit naplnenia: „Keď som ich držala prvýkrát v náručí, vedela som, že každý neúspešný pokus stál za to. Toto je zázrak.“ Materstvo po 40-ke pre ňu nebolo samozrejmosťou, ale darom a odmenou za trpezlivosť.
Eva Mendes opakovane hovorila, že Ryan Gosling zohral kľúčovú rolu v jej rozhodnutí stať sa matkou. „Vedela som, že chcem deti, ale chcela som počkať, kým nájdem niekoho, s kým budem cítiť istotu a bezpečie. Ryan bol tým človekom.“ Opakovane hovorila, že: „Tehotenstvo bolo pre mňa niečo úplne nové. Vedela som, že musím byť opatrná a starať sa o seba, aby som sa mohla starať o dieťa.“ Vek jej podľa nej priniesol vedomejší prístup. Nemala pocit stresu, že musí "stihnúť materstvo". Rozhodla sa, keď cítila, že je pripravená. Prvú dcéru rodila v 40 a druhú 42 rokoch. Povedala, že: „Keď máš dieťa po štyridsiatke, vieš, že každá chvíľa je cenná. Už nemrháš energiou na zbytočné veci.“