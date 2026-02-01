Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

ŠKANDÁL na elitnej škole, ktorej absolventom je aj princ William! Zverské činy učiteľa, celé roky o tom nik netušil

Eton College Zobraziť galériu (2)
Eton College (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

LONDÝN - Bývalý učiteľ prestížnej školy v Berkshire Jacob Leland zneužil svoju pozíciu dôvery a dopustil sa viacerých útokov na maloletého chlapca počas školských aktivít. Súd ho poslal do väzby.

Bývalý učiteľ prestížnej internátnej školy Eton College, Jacob Leland (37), bol odsúdený na tri roky a tri mesiace väzenia za sexuálne zneužívanie študenta počas pôsobenia na škole v rokoch 2010 až 2012. Leland, ktorý vyučoval ruský jazyk a pôsobil aj ako asistent domového vychovávateľa v internáte Common Lane House, zneužil svoju pozíciu dôvery, píšu noviny The Sun. Podľa rozsudku Reading Crown Court sa dopustil troch trestných činov sexuálneho napadnutia, pričom bol oslobodený spod ďalších 14 obvinení.

Jacob Leland
Zobraziť galériu (2)
Jacob Leland  (Zdroj: Thames Valley Police)

Zneužívanie počas školského výletu a na internáte

Súd vypočul svedectvá bývalých študentov, učiteľov aj samotného obžalovaného. Leland mal počas školského výletu vykonať orálny sex na študentovi, bozkávať ho a dotýkať sa ho na intímnych miestach. Študent opísal, ako ho Leland na jeho narodeniny pozval do bytu a poslal ostatných von. „Vrátil sa do miestnosti, prišiel ku mne, pobozkal ma a potom ma chytil za ruku a naviedol si ju do rozkroku,“ povedal študent, ktorý sa z udalostí dlho spamätával.

 
 

Ďalší svedkovia uviedli, že Leland často vstupoval do izieb študentov s výzvou „Poďme sa zápasiť“, čím prekračoval fyzické hranice. Na internáte bol Leland zodpovedný za to, aby v večer uložil chlapcov do postele, prevzal registráciu na 20:00 h a nariadil „zhasnutie svetiel“.

Leland bol podľa svedectiev vnímaný skôr ako „starší brat“ než učiteľ, čo mu umožnilo nadväzovať nevhodné vzťahy s 15-ročnými chlapcami. Okrem fyzického kontaktu sa s nimi rozprával o sexuálnych témach a ukazoval im explicitné fotografie a videá.

Škola je zhrozená

Simon Henderson, súčasný riaditeľ Eton College, sa po verdikte verejne ospravedlnil. „Som zhrozený, že sa takéto zneužívanie odohralo na Etone. Musíme si priznať, že niečo tak závažné sa mohlo stať na našej škole a že trvalo roky, kým sa pravda dostala na povrch,“ uviedol. Medzi absolventov školy patria herci Eddie Redmayne, Tom Hiddleston či Hugh Laurie, bývalý britský premiér Boris Johnson ale aj princ William a Harry.

Leland bude doživotne evidovaný v registri sexuálnych delikventov. Vyšetrovanie viedla jednotka pre vyšetrovanie zneužívania detí pri Thames Valley Police, ktorá začala konať po nahlásení prípadu v roku 2020. Detektívka Kelly Ware ocenila odvahu obete. "Leland zneužil svoju dôveryhodnú pozíciu a spáchal odporné trestné činy, ktoré budú mať dlhodobý dopad. Bez ohľadu na časový odstup budeme takéto prípady vždy dôsledne vyšetrovať," dodala.

Viac o téme: Sexuálne zneužívanieŠkolaEton CollegeJacob Leland
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Politický škandál nevídaných rozmerov:
Politický škandál nevídaných rozmerov: Poradca prezidenta skončil po uniknutých SEXUÁLNYCH záberoch!
Zahraničné
OTRASNÝ prípad na Hornom
OTRASNÝ prípad na Hornom Zemplíne: Otec sexuálne zneužíval vlastnú dcéru (12)! Ďalšie príbuzné obete
Domáce
Timothy Busfield
Známy herec je obvinený zo sexuálneho zneužívania detí: Pátra po ňom polícia!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
Škandál v sirotinci: Zamestnanca obvinili zo sexuálneho zneužívania maloletých
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej bohémsky život nemá STOPKU!
Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej bohémsky život nemá STOPKU!
Prominenti
Prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ľubos Vilček na vyhlásení ankety Gymnasta roka 2025
Prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ľubos Vilček na vyhlásení ankety Gymnasta roka 2025
Zoznam TV
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Prominenti

Domáce správy

Mikuláš Vareha
Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláša Varehu oživovali počas prevozu do nemocnice niekoľko minút
Domáce
Lucia Plaváková
Výročie prinieslo spor: PS označilo cirkevnú zmluvu so Svätou stolicou za prekonanú
Domáce
FOTO Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali
Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali daniela, skončil zachytený v sieti za futbalovou bránou
Domáce
Lesopark Chrasť v Žiline: Vlani pribudlo vyše 6000 stromov, mení sa na zelenú oázu
Lesopark Chrasť v Žiline: Vlani pribudlo vyše 6000 stromov, mení sa na zelenú oázu
Regióny

Zahraničné

William Spencer
Obrovská rodinná tragédia: William dobodal na smrť svojho brata! Kvôli videohre
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Zhromaždenie na Staromestskom námestí
Praha na nohách, MASOVÁ demonštrácia! Desaťtisíce ľudí skandujú heslá, FOTO toľko ich sem ešte neprišlo!
Zahraničné
FOTO Zlodej sa snažil ukradnuť
KOMICKÁ krádež: Zlodej sa zmocnil auta aj s dieťaťom! Po chvíli nabúral do policajtov
Zahraničné
Eton College
ŠKANDÁL na elitnej škole, ktorej absolventom je aj princ William! Zverské činy učiteľa, celé roky o tom nik netušil
Zahraničné

Prominenti

Fashion Live. Na snímke
Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej BOHÉMSKY život nemá STOPKU!
Domáci prominenti
Deti až po 40-ke?
Deti až po 40-ke? Hollywoodske hviezdy si dali načas! Cenu za najstaršiu prvorodičku vyhráva...
Zahraniční prominenti
Dominika Jurena Stará s
Neexistuje KRAJŠIA správa: Bývalá Superstaristka je opäť tehotná! Mamou bude tretíkrát
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

HAZARD so zdravím kvôli
HAZARD so zdravím kvôli chvíľke vzrušenia? Tisíce ľudí priznávajú: TOTO by sme už nikdy neopakovali!
Zaujímavosti
Mesiac bez alkoholu: Toto
Mesiac bez alkoholu: Toto sa stane s telom, ak ho na čas prestanete piť
vysetrenie.sk
Čašníčka žije s identickými
Spáva medzi nimi v jednej posteli a spravuje im peniaze! Takto vyzerá BIZARNÝ vzťah, ktorý sledujú milióny ľudí
Zaujímavosti
Rafflesia arnoldi
Riskovali život kvôli bizarnému kvetu! V džungli ich sledovali tigre, no oni museli vidieť TOTO: Smrdí TO ako mŕtvola
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)

Šport

Slovan opäť zlyhal: Rozbehnuté Košice ovládli prestížne derby s belasým lídrom
Slovan opäť zlyhal: Rozbehnuté Košice ovládli prestížne derby s belasým lídrom
Tipsport liga
VIDEO Po 14 rokoch sa konečne dočkali: Dánsko zasadlo na európsky trón a rozburácalo domáce tribúny
VIDEO Po 14 rokoch sa konečne dočkali: Dánsko zasadlo na európsky trón a rozburácalo domáce tribúny
ME v hádzanej
VIDEO Alcaraz má po historickom titule pred sebou ďalší cieľ: Je to veľká výzva, ale...
VIDEO Alcaraz má po historickom titule pred sebou ďalší cieľ: Je to veľká výzva, ale...
Australian Open
Defenzívny súboj pod Zoborom: Nitra sa po výhre so Žilinou priblížila lídrovi zo Slovanu
Defenzívny súboj pod Zoborom: Nitra sa po výhre so Žilinou priblížila lídrovi zo Slovanu
Tipsport liga

Auto-moto

Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Mám prácu
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
O práci s humorom
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Výber receptov
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Cestoviny

Technológie

Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Armádne technológie
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Aplikácie a hry
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Technológie
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
Veda a výskum

Bývanie

Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026

Pre kutilov

Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dané dvojice majú v intímnom živote najväčšiu iskru: Ktoré páry ovládajú psychológiu túžby a v posteli im to mimoriadne funguje?
Partnerské vzťahy
Dané dvojice majú v intímnom živote najväčšiu iskru: Ktoré páry ovládajú psychológiu túžby a v posteli im to mimoriadne funguje?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
William Spencer
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: William dobodal na smrť svojho brata! Kvôli videohre
Zhromaždenie na Staromestskom námestí
Zahraničné
Praha na nohách, MASOVÁ demonštrácia! Desaťtisíce ľudí skandujú heslá, FOTO toľko ich sem ešte neprišlo!
Zlodej sa snažil ukradnuť
Zahraničné
KOMICKÁ krádež: Zlodej sa zmocnil auta aj s dieťaťom! Po chvíli nabúral do policajtov
Eton College
Zahraničné
ŠKANDÁL na elitnej škole, ktorej absolventom je aj princ William! Zverské činy učiteľa, celé roky o tom nik netušil

Ďalšie zo Zoznamu