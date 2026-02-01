ŠKANDÁL na elitnej škole, ktorej absolventom je aj princ William! Zverské činy učiteľa, celé roky o tom nik netušil

LONDÝN - Bývalý učiteľ prestížnej školy v Berkshire Jacob Leland zneužil svoju pozíciu dôvery a dopustil sa viacerých útokov na maloletého chlapca počas školských aktivít. Súd ho poslal do väzby.
Bývalý učiteľ prestížnej internátnej školy Eton College, Jacob Leland (37), bol odsúdený na tri roky a tri mesiace väzenia za sexuálne zneužívanie študenta počas pôsobenia na škole v rokoch 2010 až 2012. Leland, ktorý vyučoval ruský jazyk a pôsobil aj ako asistent domového vychovávateľa v internáte Common Lane House, zneužil svoju pozíciu dôvery, píšu noviny The Sun. Podľa rozsudku Reading Crown Court sa dopustil troch trestných činov sexuálneho napadnutia, pričom bol oslobodený spod ďalších 14 obvinení.
Zneužívanie počas školského výletu a na internáte
Súd vypočul svedectvá bývalých študentov, učiteľov aj samotného obžalovaného. Leland mal počas školského výletu vykonať orálny sex na študentovi, bozkávať ho a dotýkať sa ho na intímnych miestach. Študent opísal, ako ho Leland na jeho narodeniny pozval do bytu a poslal ostatných von. „Vrátil sa do miestnosti, prišiel ku mne, pobozkal ma a potom ma chytil za ruku a naviedol si ju do rozkroku,“ povedal študent, ktorý sa z udalostí dlho spamätával.
Ďalší svedkovia uviedli, že Leland často vstupoval do izieb študentov s výzvou „Poďme sa zápasiť“, čím prekračoval fyzické hranice. Na internáte bol Leland zodpovedný za to, aby v večer uložil chlapcov do postele, prevzal registráciu na 20:00 h a nariadil „zhasnutie svetiel“.
Leland bol podľa svedectiev vnímaný skôr ako „starší brat“ než učiteľ, čo mu umožnilo nadväzovať nevhodné vzťahy s 15-ročnými chlapcami. Okrem fyzického kontaktu sa s nimi rozprával o sexuálnych témach a ukazoval im explicitné fotografie a videá.
Škola je zhrozená
Simon Henderson, súčasný riaditeľ Eton College, sa po verdikte verejne ospravedlnil. „Som zhrozený, že sa takéto zneužívanie odohralo na Etone. Musíme si priznať, že niečo tak závažné sa mohlo stať na našej škole a že trvalo roky, kým sa pravda dostala na povrch,“ uviedol. Medzi absolventov školy patria herci Eddie Redmayne, Tom Hiddleston či Hugh Laurie, bývalý britský premiér Boris Johnson ale aj princ William a Harry.
Leland bude doživotne evidovaný v registri sexuálnych delikventov. Vyšetrovanie viedla jednotka pre vyšetrovanie zneužívania detí pri Thames Valley Police, ktorá začala konať po nahlásení prípadu v roku 2020. Detektívka Kelly Ware ocenila odvahu obete. "Leland zneužil svoju dôveryhodnú pozíciu a spáchal odporné trestné činy, ktoré budú mať dlhodobý dopad. Bez ohľadu na časový odstup budeme takéto prípady vždy dôsledne vyšetrovať," dodala.