Výročie prinieslo spor: PS označilo cirkevnú zmluvu so Svätou stolicou za prekonanú

BRATISLAVA - Model riešenia náboženskej slobody prostredníctvom medzinárodnej zmluvy s jednou cirkvou je podľa opozičného PS prekonaný. „Naráža na základné princípy demokratického a sekulárneho štátu, ktorý má garantovať rovnaké zaobchádzanie pre všetkých,“ uviedla poslankyňa Lucia Plaváková (PS) v súvislosti s 25. výročím nadobudnutia platnosti základnej zmluvy medzi Slovenskom a Svätou stolicou.
Podľa predstaviteľov PS je po 25 rokoch od podpisu zmluvy so Svätou stolicou namieste položiť si otázku, čo táto zmluva dnes prináša Slovenskej republike. Plaváková tvrdí, že štáty, ktoré majú zmluvy so Svätou stolicou, ich majú spravidla nastavené výrazne výhodnejšie než Slovensko. „Zmluva so Svätou stolicou má prednosť pred vnútroštátnym právom a jej ustanovenia upravujú postavenie a práva len jednej náboženskej skupiny,“ vysvetlila Plaváková. Slovenská republika sa tým podľa nej v tejto oblasti vzdala časti svojej zvrchovanosti v prospech jednej viery.
Poslanec Ondrej Prostredník (PS) naznačil, že už pri vzniku zmluvy zaznievali oprávnené výhrady, že ide o jednostranne výhodnú dohodu, ktorá zvýhodňuje len katolícku cirkev. Vývoj za uplynulé štvrťstoročie podľa neho ukázal, že tieto obavy boli opodstatnené. V nadväznosti na zmluvu prijalo Slovensko celý rad zákonov, ktoré upravujú pôsobenie cirkvi napríklad v školstve, v ozbrojených silách a bezpečnostných zložkách či vo verejnoprávnych médiách. „Štát sa týmto spôsobom systematicky prispôsoboval jednej cirkvi a nie vytváraniu rovnakých podmienok pre všetkých,“ zhodnotil Prostredník.
archívne video
PS upozorňuje, že hoci má zmluva so Svätou stolicou formálne status medzinárodnej zmluvy, svojím obsahom sa týka výlučne jednej cirkvi pôsobiacej na Slovensku. Vtedajšia vláda sa podľa Prostredníka síce snažila túto nerovnováhu zmierniť podpisom vnútroštátnej zmluvy s ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Zásadný rozdiel v ich postavení tým však podľa neho odstránený nebol. Poslankyňa Zora Jaurová (PS) vyzýva na diskusiu o modernom, vyváženom vzťahu medzi štátom a cirkvou. „Znamená to aj otvoriť diskusiu o opodstatnenosti existujúcej podoby zmluvy so Svätou stolicou a hľadanie takej formy vzťahu Slovenskej republiky s katolíckou cirkvou, ktorý rešpektuje princíp náboženskej neutrality štátu zakotvený priamo v Ústave SR,“ uzavrela Jaurová.
Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou podpísali 24. novembra 2000 vo Vatikáne. Podpísali ju vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a bývalý štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Angelo Sodano. Pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti zmluvy navštívil tento týždeň Slovensko sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher. Na Slovensko ho pozval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).