Riskovali život kvôli bizarnému kvetu! V džungli ich sledovali tigre, no oni museli vidieť TOTO: Smrdí TO ako mŕtvola

SUMATRA – Austrálsky pár Chris Dinham a Rebecca Daviesová zažil v indonézskej džungli stretnutie, na ktoré len tak nezabudne. Počas výpravy do dažďového pralesa v oblasti Padang na Sumatre uvideli kvitnúť mimoriadne vzácny kvet Rafflesia arnoldii, považovaný za najväčší a zároveň najzapáchajúcejší kvet na svete. Podľa nich vyzeral ako desivý Demogorgon zo seriálu Stranger Things a zapáchal ako rozkladajúce sa mäso.
Tridsiatnici, ktorí pochádzajú z austrálskeho Nového Južného Walesu, si z blízkeho stretnutia s rastlinou natočili video, ktoré na sociálnych sieťach nazbieralo takmer milión pozretí. Rebecca opísala zápach ako „hnijúce mäso alebo smetiarske vrece“. Zaujímavosťou je, že spočiatku necítila nič – kvet bol práve rozkvitnutý. „Vraj čím je starší, tým je zápach silnejší, až kým po niekoľkých dňoch neuhynie,“ vysvetlila.
Tigre v okolí
Cesta za unikátnym úkazom však nebola bez rizika. Oblasť, kde Rafflesia rastie, je zároveň domovom tigrov sumatrianskych, informuje portál What´s The Jam. Sprievodca dvojicu hneď na začiatku upozornil na nedávne pozorovania šeliem v okolí a ukázal im dokonca zábery tigrov pohybujúcich sa v blízkych obciach. Väčšina miestnych by sa do džungle v takom čase nevybrala, no sprievodca bol ochotný výpravu absolvovať. „Cestou som bola dosť nervózna, neustále som myslela na tigre. Keď sme však kvet uvideli, triasla som sa od vzrušenia,“ priznala Rebecca. Podľa nej Rafflesia pôsobila ako niečo z fantasy románu – obrovská, zvláštna a takmer neskutočná.
Napriek nepríjemnému zápachu označila návštevu za zážitok na celý život a položku, ktorú si s hrdosťou odškrtla zo zoznamu snov. V komentároch pod videom sa objavili stovky reakcií – niektorí kvet prirovnávali k postavám z Pokémonov, iní k jurskému svetu či kulisám zo sci-fi filmov. Ozvali sa aj Indonézania, ktorí priznali, že tento unikát nikdy naživo nevideli. Rafflesia arnoldii je endemická rastlina Indonézie a patrí medzi botanické rarity. Kvitne len zriedkavo a veľmi krátko, čo z nej robí jeden z najťažšie pozorovateľných, no zároveň najfascinujúcejších prírodných úkazov planéty.