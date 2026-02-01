KOMICKÁ krádež: Zlodej sa zmocnil auta aj s dieťaťom! Po chvíli nabúral do policajtov

LIBEREC – Českí kriminalisti sa stali svedkami krádeže, aká sa vidí poväčšine len v akčných filmoch. Zlodej sa veľkou zhodou okolností zmocnil naštartovaného auta, kde sa nachádzalo aj malé dieťa. Vôbec ho to však neodradilo. Následné minúty ale hrali proti nemu. Ďaleko sa nedostal.
V českom Liberci došlo v nedeľu 18. januára k dramatickej udalosti. Otec vystúpil z naštartovaného vozidla. Ako píše Policie České republiky na svojom webe, v aute nechal dieťa. Vozidlo nechal bez dozoru len na pár chvíľ, no práve vtedy sa ho zmocnil zlodej (24).
Utiekol v poslednej chvíli
Chlapec sedel v autosedačke za miestom spolujazdca. Ani to ho však neodradilo a auto ukradol. Chlapcovi len povedal, aby bol ticho. Napriek tomu, že chlapec bol vystrašený, podarilo sa mu nejakým spôsobom utiecť. Vozidlo opustil ešte predtým, ako zlodej dupol na plyn. "Utiekol rovno za otcom," doplnila policajná hovorkyňa Dagmar Sochorová.
Majiteľ odcudzeného automobilu ihneď zalarmoval políciu a najbližšie hliadky začali zlodeja prenasledovať. Za pár minút ho objavili na ceste I/35 pri Liberci smerom na Děčín. Snažili sa ho zastaviť pomocou sirény a svetelných signálov. Zlodej však nereagoval, pričom v niektorých miestach sa rútil rýchlosťou až 180 km/h.
Policajti ho zastavili napokon v čase 15:50 za zjazdom na Václavice. Zadržaný vozidlo nezaistil a to svojvoľne narazilo do policajného auta. Test na drogy a alkohol dopadol negatívne. Napriek tomu hrozí zadržanému až trojročný trest odňatia slobody.
"Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom prípade je účastníkom trestného konania aj maloleté dieťa, nebudeme k nemu poskytovať ďalšie detailnejšie informácie. Len si ešte na záver dovolíme vyzdvihnúť veľmi rýchlu a správnu reakciu chlapca, ktorý v obrovskom strachu dokázal odpútať bezpečnostný pás a z vozidla utiecť," uvádza na záver česká polícia.