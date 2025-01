Hviezdna Mariah Carey (55) má NOVÉHO PRIATEĽA: Zbalila o 17 rokov mladšieho hudobníka!

(Zdroj: SITA)

Zima na horách má zvláštne čaro a v období sviatkov ešte o čosi väčšie. Koniec roka sa v kopcoch rozhodla stráviť aj speváčka najslávnejšieho vianočného hitu All I Want For Christmas Is You Mariah Carey. A na prekvapenie mnohých tam dorazila v pánskej spoločnosti. Navyše svojim správaním rovno potvrdila, že ide o viac, ako len o kamaráta.

Mariah v lyžiarskom stredisku Aspen sprevádzal o 17 rokov mladší raper Anderson .Paak. Dvojica sa cestou do luxusnej reštaurácie Duemani držala za ruky, čím potvrdila všetky špekulácie, ktoré o nich v posledných týždňoch kolovali. „Anderson je taký veselý a zábavný človek. Je vtipný, brilantný a radosť okolo seba šíri na všetky strany. Je to jeho prirodzenosť a Mariah to žerie,“ povedal zdroj pre DailyMail.

Vzťah vraj zatiaľ nie je vážny, predovšetkým sa bavia, no chcú nadviazať aj profesionálnu spoluprácu. „Chcú tiež spolupracovať na hudbe, ale rovnako ako ich vzťah, je to nenútené. Všetko sa deje prirodzene. Nechávajú sa unášať životom,“ dodal zdroj.

(Zdroj: Profimedia)