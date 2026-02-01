Spáva medzi nimi v jednej posteli a spravuje im peniaze! Takto vyzerá BIZARNÝ vzťah, ktorý sledujú milióny ľudí

BANGKOK - Hoci identické dvojčatá zdieľajú rovnakú DNA, spoločnú partnerku má len málokto. V Thajsku však vznikol milostný príbeh, ktorý zaujal tisíce ľudí po celom svete. Dvaja identickí bratia – Sing a Suea – už viac než pol roka tvoria pár s tou istou ženou.
Dvadsaťštyriročná čašníčka Nong Fah sa s bratmi zoznámila v reštaurácii v provincii Nakhon Phanom, kde pracuje. Bratia jej pri návšteve podniku nechali svoje telefónne čísla, no odvahu napísať jej ako prvý nabral až starší z nich, Sing. Krátko nato ho nasledoval aj jeho brat Suea. Nong priznala, že si s oboma začala písať súčasne a postupne si k nim vytvorila rovnako silné city. „Začali sme si byť čoraz bližší. Priznávam, že ich oboch milujem a medzi nami nikdy nebol žiadny konflikt,“ uviedla pre thajské médiá.
Žiadna žiarlivosť, žiadne hádky
Hoci by sa dalo očakávať napätie či rivalita, realita je podľa Nong úplne iná. Tvrdí, že medzi bratmi nikdy nevznikla žiarlivosť ani hádky. „Nikdy sa nehádali. Obaja ma milujú a ja milujem ich,“ povedala. Spočiatku žila Nong oddelene, no časom sa situácia prirodzene vyvinula. „Začali ma navštevovať a postupne už ani neodchádzali. Nakoniec sme sa rozhodli bývať spolu – a sme šťastní,“ vysvetlila.
Trojica dnes zdieľa spoločnú domácnosť aj posteľ. Nong spáva medzi bratmi na veľkej posteli a okrem toho jej zverili aj správu ich financií, aby mala prehľad o spoločných úsporách. Obaja muži pracujú v poľnohospodárstve – jeden vlastní traktor, druhý kombajn.
Rodiny ich podporujú
Ich netradičný vzťah prijali bez problémov aj rodiny na oboch stranách. Nong dokonca otvorene hovorí o túžbe založiť si s bratmi rodinu. „Najskôr však chceme našetriť čo najviac peňazí,“ dodala. O nezvyčajnom spolužití začala Nong pravidelne zverejňovať videá na TikToku, kde sa rýchlo stala virálnou. Jedno z jej videí dosiahlo viac ako osem miliónov pozretí, čo jej prinieslo aj ponuky na spolupráce a reklamné kampane.
Napriek online úspechu Nong naďalej pracuje ako čašníčka. Priznáva však, že popularita na sociálnych sieťach so sebou priniesla aj negatívne reakcie. „Nie je to vždy jednoduché, ale snažíme sa sústrediť len na pozitívne komentáre,“ uzavrela. Na otázku, prečo sa rozhodli žiť všetci traja spolu, odpovedal mladší z bratov jednoducho: „Pretože sa navzájom milujeme.“