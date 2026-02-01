Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej bohémsky život nemá STOPKU!

BRATISLAVA - Dominika Rošková vie, ako zaujať! Na Fashion Live vyrážala dych nielen svojou krásou, ale aj kúskom, ktorý u nich doma narobil poriadny víchor!
Tanečnica známa z Let’s Dance je už nejaký čas šťastná po boku partnera Adama Reháka a minulý rok dvojica dokonca svoj vzťah posunula o krok ďalej - Adam pred svojou krásnou priateľkou pokľakol. Dominika žiari šťastím a je to na nej aj vidieť.
Asi nikomu neušlo, že pre Dominiku móda nie je žiadna neznáma. A keďže patrí k ženám, ktoré radi siahnu po výraznejších a netypických kúskoch, aj na Fashion Live pútala pohľady veľmi výrazným kabátom. A prezradila, že práve tento módny kúsok vyvolal u jej partnera vcelku vtipnú reakciu. „Keď som prišla s týmto kabátom, tak mi povedal: wau, koľko stál? To bola jeho reakcia,“ prezradila tanečnica so smiechom, no zároveň dodala, že Adam jej štýl obliekania zbožňuje. „Bol očarený, ale vedel, že to nie je len tak.“
Je to totiž práve Adam, kto musí doma držať nad financiami pevnejšiu ruku. „Drží ma pri zemi. Ja som veľmi bohémska, veľmi lietam a... on je moja baletná tyč, aby som ja mohla lietať. On je ten, ktorý ma uzemňuje, ale zároveň mi dopraje.“ Rošková však jedným dychom dodala, že dopriať si vie aj ona sama. Prekvapí vás, na čo minula v živote najviac peňazí... a na čo má najväčšiu slabosť. Odpovediam sa nebránila.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%