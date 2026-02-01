Škandalózny princ z kráľovskej rodiny: NOVÉ FOTO z Epsteinových spisov!

BRITÁNIA - Škandalózny princ z kráľovskej rodiny sa objavil na nových fotografiách z Epsteinových spisov, ktoré sa zverejnili len nedávno.
Andrew Mountbatten-Windsor sa objavil na znepokojujúcich fotografiách zo spisov o Jeffreym Epsteinovi, ktoré boli nedávno zverejné, píše nypost.com. Bývalý vojvoda z Yorku bol zachytený, ako kľačí nad ženou ležiacou na podlahe, ktorej tvár je zakrytá. Žena bola rozvalená na chrbte s roztiahnutými rukami a ležala na bielom pruhovanom koberci, zatiaľ čo bývalý člen kráľovskej rodiny hľadel do kamery.
V zákulisí znepokojujúcej snímky je vidieť muža – ktorého tvár je vystrihnutá zo záberu – ako sa usadil na stoličke s leopardím vzorom, s nohami opretým o bielo-červený pruhovaný obrus. Nie je jasné, kedy boli fotografie vyhotovené. Americké úrady naďalej odtajňujú milióny spisov spojených s odsúdeným sexuálnym delikventom. FOTO nájdete TU.
Britský kráľ Karol III. minulý rok odobral zostávajúce tituly a pocty svojmu bratovi princovi Andrewovi, ktorý sa navyše musel vysťahovať zo svojho sídla ležiaceho neďaleko hradu Windsor. Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov.