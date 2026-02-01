ŠOKUJÚCI nález v Bratislave! Pri strome našli mŕtveho muža so strelným poranením

BRATISLAVA - V Bratislave našli v nedeľu ráno telo muža bez známok života. Muž mal strelné poranenie v oblasti hlavy a v blízkosti sa nachádzala strelná zbraň.
Bratislavská polícia krátko po 08.00 h prijali na linke 158 oznámenie o náleze tela muža bez známok života, ktoré sa malo nachádzať na Kĺzavej ulici v lesnatom poraste v treťom bratislavskom okrese. "Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste potvrdili," informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Polícia približuje, že na mieste sa nachádzalo pri strome telo muža bez známok života a so strelným poranením v oblasti hlavy. "V blízkosti muža sa nachádzala aj strelná zbraň," dodáva hovorkyňa. s tým, že danou vecou sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III.