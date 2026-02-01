Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

Teherán vracia úder EÚ! Európania ponesú následky, varuje

Masúd Pezeškján AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Masúd Pezeškján (Zdroj: SITA/AP Photo/Angelina Katsanis)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Irán považuje ozbrojené sily krajín Európskej únie za teroristické skupiny. Oznámil to v nedeľu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Irán týmto krokom reaguje na štvrtkové rozhodnutie šéfov diplomacií EÚ, ktorí zaradili Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií. Informuje o tom agentúra AP.

Kálíbáf sa vo vyhlásení odvolal na zákon z roku 2019, ktorý Irán prijal po tom, ako Spojené štáty zaradili IRGC na zoznam teroristických skupín. Tento zákon umožňuje Teheránu prijať recipročné opatrenia voči všetkým krajinám, ktoré sa tiež riadia týmto rozhodnutím. Agentúra AP upozornila, že Kálíbáf mal pri oznámení rozhodnutia v parlamente oblečenú uniformu IRGC, rovnako ako viacerí poslanci stojaci po jeho boku.

Kálíbáf v minulosti pôsobil ako veliteľ týchto gárd. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok rozhodnutie členských štátov EÚ ostro odsúdil a označil ho za veľkú strategickú chybu. „Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne (Blízkom východe). Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal Arákčí na sociálnej sieti X.

Zaradenie na zoznam bude mať pre Európu následky

Najvyšší predstaviteľ justičného systému v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Edžeí v piatok varoval štáty Európskej únie, že zaradenie IRGC na zoznam teroristických organizácií bude mať pre Európu následky. „Niet pochýb o tom, že nepriateľské konanie Európanov, ktorí označili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, nezostane bez odozvy,“ vyhlásil Edžeí a bez bližších podrobností dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu“.

IRGC sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda, ktorej úlohou je zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú napríklad Austrália, Kanada a Spojené štáty. Podobný legislatívny návrh ako EÚ pripravuje aj britská vláda. Informovala o tom v piatok televízia Sky News s odvolaním sa na britské ministerstvo vnútra. Nemenované zdroje však uviedli, že návrh zákona je stále nedokončený, pričom sa očakáva, že parlamentu bude predložený na schválenie v priebehu tohto roka.

Viac o téme: IránTeheránTeroristické skupiny
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Saudskoarabský minister povedal, že
Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán
Zahraničné
Donald Trump
Trump otvorene: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť
Zahraničné
Masúd Pezeškiján
Vojna nie je v záujme Iránu ani Spojených štátov, uviedol iránsky prezident
Zahraničné
Ilustračné foto
TOTO začína byť vážne: Irán, Čína a Rusko chystajú nové spoločné námorné cvičenie v Indickom oceáne! A nie len tam
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE: Nevyvíja sa tak, ako chcel ON, ale…
Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE: Nevyvíja sa tak, ako chcel ON, ale…
Prominenti
Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave žiarila a... prehodila pár slov! Toto nám povedala
Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave žiarila a... prehodila pár slov! Toto nám povedala
Prominenti
Medzinárodné preteky psích záprahov v areáli bežeckého lyžovania pri obci Stratená
Medzinárodné preteky psích záprahov v areáli bežeckého lyžovania pri obci Stratená
Správy

Domáce správy

Šok v malej obci
Šok v malej obci na strednom Slovensku: Ekonómka mala potichu presunúť státisíce na svoj účet!
Domáce
Extrémne nebezpečný PODVOD valcuje
Extrémne nebezpečný PODVOD valcuje Slovensko: Podvodníci zmenili TAKTIKU! Pasca, ktorá vysaje účet
Domáce
ŠOKUJÚCI nález v Bratislave!
ŠOKUJÚCI nález v Bratislave! Pri strome našli mŕtveho muža s prestrelenou hlavou
Domáce
Letisko Poprad-Tatry upozorňuje: V pondelok preletia Black Hawky, pripravujú sa na hasenie požiarov
Letisko Poprad-Tatry upozorňuje: V pondelok preletia Black Hawky, pripravujú sa na hasenie požiarov
Poprad

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNA tragédia! Autobus sa
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa zrútil z cesty, hlásia osem obetí: Mrazivé VIDEO z miesta nehody
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Trump zúri a vyhráža sa: Varuje európske krajiny! Je veľmi nebezpečné TOTO robiť
Zahraničné
Svetom sa šíri SMRTIACI
Svetom sa šíri SMRTIACI vírus! Začína ako obyčajná CHRÍPKA a útočí na mozog: Sme pripravení na ďalšiu katastrofu?
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Masúd Pezeškján
Teherán vracia úder EÚ! Európania ponesú následky, varuje
Zahraničné

Prominenti

Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE:
Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE: Nevyvíja sa tak, ako chcel ON, ale…
Domáci prominenti
Škandalózny princ z kráľovskej
Škandalózny princ z kráľovskej rodiny: NOVÉ FOTO z Epsteinových spisov! Kľačí na zemi nad ženou a...
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková
Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave žiarila a... prehodila pár slov! Toto nám povedala
Domáci prominenti
Slávna herečka by mala
Slávna herečka by mala siahnuť po stylistovi: Štýl jej nič nehovorí... Takto len smeti vyniesť!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá
Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá panda ukázala, ako sa žije naplno: Zimné radovánky vás chytia za srdce
Zaujímavosti
Akademik pod paľbou kritiky:
Akademik pod paľbou kritiky: Výskum zveril umelej inteligencii, jeden klik ho pripravil o roky práce! Zaslúži si súcit?
Zaujímavosti
Učebnice fyziky sa budú
Učebnice fyziky sa budú prepisovať: Zákon, ktorý platil stovky rokov, má trhliny! Nový objav môže zmeniť všetko
Zaujímavosti
Muži ju milujú, ženy
Muži ju milujú, ženy TAJNE nenávidia: TÁTO poloha v posteli je pre nežnejšie pohlavie čistým UTRPENÍM!
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)

Šport

VIDEO Historický prepis dejín: Alcaraz v životnom finále Australian Open zdolal Djokoviča
VIDEO Historický prepis dejín: Alcaraz v životnom finále Australian Open zdolal Djokoviča
Muži
Slovenská senzácia v Lillehammeri: Iba 16-ročná Kapustíková ovládla mostíky v Nórsku
Slovenská senzácia v Lillehammeri: Iba 16-ročná Kapustíková ovládla mostíky v Nórsku
Ostatné
VIDEO Slafkovský vymietol pavučinu a potvrdil kvalitu: Dvorský bodoval, Fehérváry a Regenda nehrali
VIDEO Slafkovský vymietol pavučinu a potvrdil kvalitu: Dvorský bodoval, Fehérváry a Regenda nehrali
Zostrihy NHL
Najlepšia z najlepších: Nela Lopušanová sa dočkala ďalšieho ocenenia
Najlepšia z najlepších: Nela Lopušanová sa dočkala ďalšieho ocenenia
Hokejbal

Auto-moto

Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Mám prácu
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
O práci s humorom
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
Rady, tipy a triky
Táto stratégia funguje takmer vždy. Ako presvedčiť šéfa, aby vám zvýšil plat
Táto stratégia funguje takmer vždy. Ako presvedčiť šéfa, aby vám zvýšil plat
Mzda

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Výber receptov
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Cestoviny

Technológie

Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Technológie
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
História
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
Bezpečnosť
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
Android

Bývanie

Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026

Pre kutilov

Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Superpotraviny, ktoré zažívajú v roku 2026 boom: Črevá sú nový mozog a preto by sme si mali dávať pozor, čo jeme
Zdravie
Superpotraviny, ktoré zažívajú v roku 2026 boom: Črevá sú nový mozog a preto by sme si mali dávať pozor, čo jeme
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šok v malej obci
Domáce
Šok v malej obci na strednom Slovensku: Ekonómka mala potichu presunúť státisíce na svoj účet!
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa
Zahraničné
MIMORIADNA tragédia! Autobus sa zrútil z cesty, hlásia osem obetí: Mrazivé VIDEO z miesta nehody
Extrémne nebezpečný PODVOD valcuje
Domáce
Extrémne nebezpečný PODVOD valcuje Slovensko: Podvodníci zmenili TAKTIKU! Pasca, ktorá vysaje účet
ŠOKUJÚCI nález v Bratislave!
Domáce
ŠOKUJÚCI nález v Bratislave! Pri strome našli mŕtveho muža s prestrelenou hlavou

Ďalšie zo Zoznamu