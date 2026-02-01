Slávna herečka by mala siahnuť po stylistovi: Štýl jej nič nehovorí... Takto len smeti vyniesť!

BOLTON - Herečka Helen Flanagan sa po dlhšom čase objavila na verejnosti, no namiesto obdivu vyvolala skôr rozpaky. V uliciach anglického Boltonu ju fotografi zachytili v outfite, ktorý pôsobil chaoticky a bez vkusu – akoby si len narýchlo vybehla von vyniesť smeti. Kým sa jej súkromný život zmieta v napätých sporoch s exmanželom, zdá sa, že móda momentálne stojí úplne na vedľajšej koľaji.
Herečka Helen Flanagan sa po dlhšej odmlke opäť ukázala na verejnosti. Ak by ste si mysleli, že sa v uliciach anglického Boltonu ukázala v ukážkovom outfite, ste na omyle. Fotografi ju zachytili vo výraznom ružovom kožuchu, ku ktorému "doladila" bordové legíny, ružové ponožky, svetrík, značkové biele tenisky a veľkú čiernu chlpatú kabelku. Okrem iného mala v rukách nákupnú tašku a mobil pri uchu.
Cestou si zjavne vybavovala naliehavý telefonát. Jej outfit pôsobil tak, akoby vytiahla prvé, čo našla v skrini a išla len vyniesť pred dom smeti. Jej celý look vyzeral skôr ako núdzové riešenie než premyslený outfit. Helen by mala urýchlene siahnuť po stylistovi, inak sa takýchto fotiek s nevkusným lookom objaví na internete viac. Zdá sa, že herečka má ale momentálne plnú hlavu osobných problémov a móda ide bokom. FOTO nájdete TU.
Helen sa s exmanželom Scottom Sinclairom dostala do ostrého sporu ohľadom spoločnej starostlivosti o deti po tom, čo Helen verejne kritizovala Scotta za to, že neprišiel na školské vianočné vystúpenie ich syna, a to napriek tomu, že ona sama strávila Vianoce bez všetkých troch detí. Podľa zdrojov The Sun sa skloňuje, že Scott rozhodol, že sa Helen musí vysťahovať zo šesťizbového domu, v ktorom spolu predtým žili. Dom je napísaný na Scotta a futbalista ho minulý rok ponúkol na predaj.
Údajne je presvedčený, že Helen by sa mala presťahovať do menšej nehnuteľnosti. Aj sa ponúkol, že jej ju kúpi, no s podmienkou, že prestane platiť výživné. „Helen sa nechce sťahovať a tvrdohlavo si stojí za svojím. Toto miesto miluje, deti sú zvyknuté na miestnu školu a jej rodičia bývajú hneď za rohom. Scott chce Helen kúpiť štvorizbový dom. Dokonca ponúkol, že ho napíše na jej meno, no chce prestať platiť výživné," tvrdí dobre informovaný zdroj spomínaného denníka.