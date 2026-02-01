Najroztomilejšie VIDEO internetu! Malá panda ukázala, ako sa žije naplno: Zimné radovánky vás chytia za srdce

MOSKVA – Rozkošná panda veľká menom Katyuša sa stala hviezdou sociálnych sietí po tom, čo Moskovská zoo zverejnila video z jej zimných radovánok. Dvojročné mláďa bolo zachytené, ako sa hlavou napred šmýka po zasneženom svahu vo svojom výbehu, škrabe sa labkou za uchom a hravo rozhadzuje sneh okolo seba.
Zábery vznikli po silnom snežení, ktoré zasiahlo ruskú metropolu v polovici januára, píše na portáli What´s The Jam. Zoo k videu s humorom uviedla, že ich „malá nezbedníčka Katyuša presne vie, ako po snežení veľkolepo vstúpiť do výbehu“. Snehovú nádielku priniesla búrka Francis, ktorá minulý týždeň pokryla Moskvu a okolie vrstvou snehu miestami hrubou až 50 centimetrov.
Katyuša sa narodila 24. augusta 2023 rodičom menom Dindin a Žuj v Moskovskej zoo, čím sa zapísala do histórie ako prvá panda veľká narodená na území Ruska. Pri narodení vážila len približne 150 gramov a oči otvorila až po 42 dňoch. Jej meno vybrala verejnosť v online hlasovaní a oficiálne bolo oznámené začiatkom januára 2024.
Panda veľká patrí medzi najohrozenejšie druhy na svete
Rodičia mladej pandy prišli do Moskvy v roku 2019 v rámci medzinárodnej spolupráce. Zoo ich kŕmi bambusom dovážaným z Číny a z európskej škôlky v Holandsku. Podľa dohôd má byť Katyuša po dovŕšení štyroch rokov presunutá do Číny, kde sa zapojí do chovného programu. Ošetrovatelia dúfajú, že ešte predtým by mohla získať súrodenca.
Panda veľká patrí medzi najohrozenejšie druhy na svete. Podľa údajov WWF žije vo voľnej prírode už len 1 864 jedincov, pričom približne ďalších 600 pánd sa nachádza v zoologických záhradách po celom svete. Najväčšími hrozbami pre ich prežitie sú ničenie prirodzeného prostredia a nízka pôrodnosť. Video s Katyušou vyvolalo vlnu pozitívnych reakcií. Jedna z komentujúcich napísala, že panda je „nesmierne rozkošná“ a zimu si užíva naplno. Zdá sa, že malá Katyuša si snehové radovánky vychutnáva rovnako ako pozornosť, ktorú si nimi získala.