Muži ju milujú, ženy TAJNE nenávidia: TÁTO poloha v posteli je pre nežnejšie pohlavie čistým UTRPENÍM!

USA - Kým muži ju často označujú za jednu z najvzrušujúcejších polôh v spálni, ženy majú jasno – táto poloha patrí medzi ich najmenej obľúbené. Diskusie na sociálnych sieťach odhalili, prečo takzvaná „reverse cowgirl“ u mnohých žien vyvoláva skôr frustráciu než rozkoš.
Od klasickej misionárskej polohy až po odvážnejšie experimenty – každý pár má v posteli svoje obľúbené „ťahy“. Ak by ste sa však opýtali žien, odpoveď by bola pre mnohých mužov poriadnym sklamaním. Existuje totiž sexuálna poloha, ktorú ženy vo veľkom odmietajú, hoci muži ju považujú za mimoriadne príťažlivú. Reč je o polohe známej ako reverse cowgirl, teda polohe, pri ktorej žena sedí na partnerovi chrbtom k nemu. Na diskusných fórach sa stovky žien zhodli, že ide o jednu z najmenej príjemných polôh v posteli.
Muži ju milujú
„Uhol mi vôbec nevyhovuje a pohľad na partnerove nohy a chodidlá nie je práve to, čo by ma vzrušovalo,“ napísala jedna z diskutujúcich. Ďalšia dodala, že poloha je pre ňu nepríjemná a spôsobuje skôr fyzický diskomfort než potešenie. Viaceré ženy sa zhodli aj na tom, že im prekáža tlak v oblasti panvy či vagíny, prípadne to, že nevedia, čo majú počas polohy robiť s rukami.
Objavovali sa aj otvorenejšie priznania o pocite rozpakov a nepríjemného vedomia, že sú k partnerovi otočené chrbtom. Niektoré ženy sa dokonca obávajú možných zranení, o ktorých sa v súvislosti s touto polohou často hovorí. Ako informuje portál Metro, sexuálna terapeutka Cate Campbellová vysvetľuje, že negatívne pocity nie sú prekvapením. Podľa nej mnohé ženy vnímajú túto polohu ako odcudzujúcu, keďže chýba očný kontakt a pocit blízkosti. „Pre niektoré ženy môže byť otočenie chrbtom k partnerovi nepríjemné a môžu sa cítiť neisto alebo dokonca využívané, najmä ak z polohy nemajú výrazný pôžitok,“ vysvetľuje odborníčka.
Čo si ženy pochvaľujú?
To však neznamená, že reverse cowgirl nevyhovuje vôbec nikomu. Niektoré ženy si ju pochvaľujú pre lepšiu kontrolu hĺbky a tempa, ako aj pre stimuláciu citlivých miest. Nevýhodou však podľa nich môže byť fyzická náročnosť a rýchla únava, ktorá dokáže narušiť samotný zážitok. Diskusie zároveň ukázali, že ženám vo všeobecnosti záleží na kontakte s partnerom. Aj preto sa medzi ďalšími menej obľúbenými polohami objavili napríklad „doggy style“ či poloha 69, pri ktorých ženy často spomínajú pocit odpojenia a nedostatok intimity.
Na opačnom konci rebríčka popularity sa dlhodobo drží misionárska poloha, ktorá je podľa prieskumov najvyhľadávanejšia a najobľúbenejšia u oboch pohlaví. Rozhodujú pri nej najmä pohodlie a blízkosť, ktoré mnohí považujú za kľúčové faktory dobrého sexuálneho zážitku. Výsledok? Neexistuje univerzálny recept na ideálnu polohu v posteli. Dôležité je to, čo vyhovuje konkrétnemu páru – nie to, čo sa považuje za „sexy“ podľa všeobecných predstáv.