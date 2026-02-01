Šok v malej obci na strednom Slovensku: Ekonómka mala potichu presunúť státisíce na svoj účet!

HRNČIARSKA VES - Malá obec pri Poltári sa ocitla v existenčných problémoch po tom, čo mala jej ekonómka viac než rok presúvať verejné peniaze na vlastný účet. Prípad už rieši polícia, škoda sa ráta v stovkách tisíc eur a samospráva bojuje o základný chod.
Hrnčiarska Ves, obec s takmer tisíckou obyvateľov, sa stala dejiskom rozsiahlej finančnej kriminality, ktorá vážne ohrozuje jej bežný chod. Problém vyšiel najavo v momente, keď sa dlhoročná a dovtedy svedomitá obecná ekonómka bez ospravedlnenia nedostavila do práce a prestala komunikovať so svojím okolím. Starosta obce Ján Melicher po následnej kontrole bankových účtov zistil, že zostatky ani zďaleka nezodpovedajú realite. Na prípad upozornila STVR.
Podľa doterajších zistení mala pracovníčka, ktorá ako jediná disponovala prístupom k internetbankingu, presúvať obecné peniaze na svoj súkromný účet dlhšie ako jeden rok. Polícia v Banskej Bystrici už v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin krádeže. Škoda sa podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ Nikoly Žabkovej vyšplhala na približne 360-tisíc eur. Finančné prostriedky mali z obecnej kasy miznúť postupne od novembra 2024 až do januára 2026.
Podozrenie na hazard či stávkovanie
Hoci motív konania 40-ročnej ženy zatiaľ nie je oficiálne potvrdený, vedenie obce nahlas uvažuje o závislosti od hazardných hier alebo stávkovania, čo by vysvetľovalo potrebu takého vysokého objemu finančných prostriedkov v relatívne krátkom čase.
Aktuálna situácia v Hrnčiarskej Vsi vyvolala ostrú reakciu Združenia miest a obcí Slovenska. Predseda združenia Jozef Božík upozorňuje, že tento incident je jasným signálom pre zavedenie prísnejšej kontroly prostredníctvom centier zdieľaných služieb. Tie by mali samosprávam poskytovať nielen administratívnu podporu, ale aj zabezpečiť priebežný dohľad nad narábaním s financiami, aby sa podobné prípady odhalili v zárodku.
Medzitým obec pod vedením starostu bojuje o prežitie a snaží sa skonsolidovať zvyšné zdroje tak, aby nebol ohrozený život občanov. Ak sa ekonómke vina dokáže, v zmysle platnej legislatívy jej hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.