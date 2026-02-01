MIMORIADNA tragédia! Autobus sa zrútil z cesty, hlásia osem obetí: Mrazivé VIDEO z miesta nehody

ANKARA - V provincii Antalya na juhozápade Turecka sa v nedeľu z cesty zrútil autobus. Osem ľudí zahynulo, uviedol guvernér provincie Hulusi Šahin. Informuje o tom agentúra AP.
Šahin potvrdil, že ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, niektoré z nich sú v kritickom stave. Tlačová agentúra DHA informovala, že viacerí cestujúci boli pri nehode vyhodení z autobusu, ktorý smeroval z mesta Tekirdag na severozápade Turecka. Zranených previezli do okolitých nemocníc.
Antalyu, obľúbenú turistickú destináciu na pobreží Stredozemného mora, v posledných dňoch zasiahli silné dažde. „Zem bola mokrá a v oblasti bola aj hmla. Nie je to miesto, kde by sa malo rýchlo jazdiť, ale zdá sa, že autobus išiel rýchlo,“ povedal Šahin pre televíziu TRT. V prípade ôsmich obetí na životoch ide podľa neho o tureckých občanov. Či sú medzi zranenými cudzincami, nespresnil, dodala agentúra AFP.
Zábery televízie ukázali autobus, ako leží prevrátený na boku v priekope na diaľničnom zjazde pri meste Döşemealti. Na sociálnej sieti sa objavilo aj video, kde cestujúci na zastávke nastupujú do osudného autobusu v Ispartu o 07:57 h netušiac, že o pár chvíľ dôjde k tragédii.