BRATISLAVA - Zuzana Belohorcová má za sebou búrlivé mesiace po tom, čo sa prevalila nevera jej manžela a rozchod sa stal témou číslo jeden. Po náročných mesiacoch nabrala druhý dych a na Beauty Balle vyzerala lepšie ako kedykoľvek predtým!
Keď sa koncom septembra minulého roka prevalilo, že Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek idú od seba, mnohí tomu nechceli veriť. Po 18 rokoch mal vzťah skončiť Hájekov pomer. Belohorcovej sa tak zrútil celý svet a po prevalení manželovej nevery odcestovala s deťmi na Miami. A hoci počas rokov pôsôbili ako dokonalý pár, dnes sama priznáva, že v žiadnom vzťahu to nie je iba o pekných momentoch a ani ten ich nebol výnimkou. „V každom vzťahu sú aj trápenia, ja som nikdy nehovorila, že náš vzťah je ideálny.“
Napriek tomu to bola pre Zuzanu poriadna rana a hoci by sa mohlo zdať, že po takomto páde človek len ťažko znovu naberie silu, u nej nastal presný opak a exmoderátorka dnes doslova žiari! „Odľahlo mi a aj veľa ľudí mi píše, že som ožila a že vyzerám famózne, za čo im ďakujem. Ale naozaj som nabrala druhý dych a inú energiu. Keď je niekto možno udupávaný alebo uzurpovaný v nejakom vzťahu a nastane tento krok, pre ktorý som sa rozhodla, tak som za neho vďačná a myslím, že ešte budem ďakovať, že to takto dopadlo,“ prekvapuje svojimi slovami a vyrovnanosťou blondínka, pre ktorú je evidentne koniec vzťahu s Hájekom vyslobodením. A ako fungujú s budúcim exmanželom dnes? Možno ste čakali iné slová...
Uzurpovaná?! Belohorcová o ROZCHODE: Nevyvíja sa tak, ako chcel ON, ale… (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)