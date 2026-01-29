Slávna prsatica s manželom: Odviazali sa na parkovisku... Bozky a dotyky, ako z PORNA!

LOS ANGELES - Courtney Stodden a jej manžel Jared Safier sa poriadne odviazali. Na obyčajnom parkovisku predviedli poriadne vášnivé chvíle. Plné bozkov a dotykov... Ako z porna!
Americká prsatica Courtney Stodden opäť raz dokázala, že sa vie poriadne odviazať a na cudzie pohľady kašle. Spolu so svojím manželom Jaredom Safierom sa postarali o poriadne porno priamo na parkovisku, kde sa k sebe mali viac než bežný párik. Dvojica si užívala spoločné chvíle naplno a vôbec sa nesnažila skrývať svoje city pred okoloidúcimi.
Nechýbali vášnivé bozky a dotyky, ktoré jasne naznačovali, že to medzi nimi stále poriadne iskrí. Okolie len neveriacky sledovalo, ako sa manželia správajú... Akoby boli úplne sami. Ich sexi scéna na verejnosti prišla krátko po tom, čo manželia oslávili prvé výročie svadby, a tak je jasné, že ich vzťah ani po roku nestráca na intenzite.
