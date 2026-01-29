Meteorológovia varujú: Vodiči, pozor! Vo viacerých okresoch hrozí poľadovica

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo štvrtok upozorňuje na poľadovicu vo viacerých okresoch Slovenska. Vydal preto výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha pred poľadovicou platí dopoludnia pre celý Žilinský a Prešovský, ale aj pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja a okresy Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Ilava. S výstrahou treba počítať aj večer, pričom platiť bude aj pre ďalšie kraje a okresy SR.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb, infraštruktúra. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. V okrese Zvolen vo štvrtok naďalej platia aj hydrologické výstrahy prvého stupňa. „Nad ústim Slatiny do vodnej nádrže Môťová sa vplyvom chodu ľadu vytvorila ľadová bariéra, ktorá vzdúva vodnú hladinu na úroveň stupňov povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ.