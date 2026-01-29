Nové pokuty budú bolieť peňaženky: Stovky eur zaplatíte aj vtedy, ak ste ani nesedeli za volantom auta!

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra prichádza s rozsiahlym balíkom zmien v Zákone o cestnej premávke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť každodenný život motoristov. Novela má ambíciu preorať pravidlá cestnej dopravy na Slovensku a dotkne sa prakticky všetkých – vodičov osobných aj nákladných áut, majiteľov vozidiel, autoškôl, cyklistov či používateľov kolobežiek.
Na novelu z dielne rezortu vnútra upozornil denník Pravda. Jednou z kľúčových zmien je sprísnenie takzvanej objektívnej zodpovednosti. V praxi to znamená, že pokutu môže dostať majiteľ vozidla aj v prípade, že auto v čase priestupku nešoféroval on sám. Štát chce týmto krokom reagovať na rastúce využívanie moderných technológií pri monitorovaní dopravy.
Viac právomocí pre obce, menej priestoru na výhovorky
Výraznou novinkou je rozšírenie kompetencií samospráv pri riešení dopravných priestupkov. Obce budú môcť samostatne prejednávať vybrané delikty bez nutnosti zapájať Policajný zbor, čo má zrýchliť celý proces.
Po novom získajú možnosť riešiť správne delikty držiteľov vozidiel v rámci objektívnej zodpovednosti. Pôjde najmä o:
- prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti,
- porušenie zákazu vjazdu, zákazu odbočenia a ďalších dopravných obmedzení,
- širšie uplatňovanie objektívnej zodpovednosti na základe technických záznamov.
Pokuty sa tak budú posielať priamo majiteľom vozidiel na základe dôkazov z kamier či radarov, bez ohľadu na to, kto sedel za volantom.
Vojenská polícia dostane jasnejšie pravidlá
Novela sa dotkne aj Vojenskej polície. Zákon po novom presne vymedzí jej postavenie a oprávnenia v cestnej premávke.
- Jasné kompetencie: vojenský policajt bude výslovne uvedený pri konkrétnych úkonoch, napríklad pri zastavovaní vozidiel.
- Vyššia efektivita: úprava má zlepšiť spoluprácu s Policajným zborom, pričom rozsah pôsobnosti Vojenskej polície zostane viazaný najmä na vojenskú dopravu a priestory.
Kamióny čakajú výrazné zmeny
Balík úprav reaguje aj na dlhodobé požiadavky autodopravcov a zosúladenie s európskou praxou.
Koniec plošného zákazu predbiehania
Po 15 rokoch sa ruší všeobecný zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony na diaľniciach. Predchádzanie bude možné za vhodných podmienok, najmä ak bude medzi vozidlami dostatočný rozdiel rýchlosti. Zákazy sa budú dať upravovať lokálne dopravným značením podľa konkrétnej situácie.
Posun víkendových zákazov jázd
Menia sa aj časové obmedzenia jázd ťažkej nákladnej dopravy počas víkendov a sviatkov. Zákaz, ktorý sa začínal o siedmej hodine ráno, sa posunie na deviatu. Nočný zákaz sa zasa presunie z polnoci na šiestu hodinu ráno. Cieľom je umožniť vodičom dojazd do cieľa bez nutnosti žiadať o výnimky.
Automatické výnimky bez byrokracie
Rozširuje sa zoznam vozidiel, na ktoré sa zákaz jázd nebude vzťahovať automaticky. Ide napríklad o zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou, údržbu železničnej infraštruktúry, prepravu poľnohospodárskych produktov, kadáverov či pravidelný odvoz komunálneho odpadu. Zavádza sa aj výnimka na dojazd do cieľa na území Slovenska.
Servis a palivo aj cez cesty III. triedy
Zruší sa plošný zákaz vjazdu pre vozidlá nad 12 ton na cesty III. triedy, ak ide o technicko-prevádzkový dôvod. Povolený bude vjazd napríklad kvôli tankovaniu, servisu, technickej alebo emisnej kontrole či odovzdaniu palubnej jednotky. Platiť to však bude len pre zariadenia mimo obcí, aby sa zabránilo tranzitu.