Svadobný dar od Gordona Ramsayho: Jeho dcéra si užíva medové týždne... V poriadne DRAHOM hoteli

MAURÍCIUS - Dcéra slávneho šéfkuchára Gordona Ramsayho Holly a olympijský plavec Adam Peaty si po decembrovej svadbe dopriali rozprávkové medové týždne. V luxusnom rezorte na Mauríciu si užívajú súkromie, exotiku a oddych, ktorý im ako svadobný dar venoval otec nevesty. Gordon Ramsay sa poriadne buchol po vrecku!
Novomanželia Holly Ramsay, dcéra svetoznámeho šéfkuchára Gordona Ramsayho, a olympijský plavec Adam Peaty si užívajú prvé spoločné chvíle ako manželia v exotickom raji. Medové týždne trávia na Mauríciu v prestížnom rezorte One&Only Le Saint Géran, ktorý patrí medzi najluxusnejšie ubytovania na ostrove, píše Daily Mail.
Romantický pobyt sa síce nezačal podľa pôvodného plánu – Adam musel najskôr absolvovať športové povinnosti v Rumunsku – no po krátkom zdržaní si dvojica konečne dopriala desať dní oddychu. Ubytovaní sú v exkluzívnom plážovom domčeku s výhľadom na oceán, kde cena za noc presahuje 6 000 libier, čo je v prepočte skoro 7 tisíc eur.
O celý pobyt sa postaral otec nevesty Gordon Ramsay, ktorý novomanželom daroval luxusnú dovolenku ako svadobný dar, píše britský Vogue. Rezort je známy nielen súkromím a prvotriednymi službami, ale aj rozľahlou plážou s jemným bielym pieskom, niekoľkými bazénmi, wellness centrom, športovými aktivitami či kurzmi varenia.
Nejde pritom o neznáme miesto ani pre samotnú rodinu Ramsayovcov – Gordon a jeho manželka Tana sem pravidelne cestujú pri príležitosti svojho výročia. Svadba Holly a Adama sa uskutočnila 27. decembra 2025 v Anglicku.
