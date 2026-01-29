Demokrati tlačia na obmedzenie imigračných agentov: Hrozí shutdown vlády USA

WASHINGOTN - Demokrati v americkom Senáte v stredu vyzvali na prijatie nových obmedzení pre agentov imigračných úradov, čím pripravili pôdu pre konfrontáciu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa, ktorá by mohla viesť k čiastočnému pozastaveniu činnosti vlády (shutdownu). Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer žiada, aby si agenti ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) vrátane tých z Imigračného a colného úradu (ICE) prestali pri zásahoch zakrývať tvár, začali používať telové kamery a dodržiavať rovnaké pravidlá týkajúce sa použitia sily ako miestna polícia. Nalieha tiež, že agenti týchto federálnych zložiek musia akceptovať aj prísnejšie pravidlá vyžadujúce predloženie príkazu na prehliadku - teraz ide zvyčajne o príkazy podpísané úradníkmi DHS, nie sudcami.
Demokrati upozornili, že bez týchto nových obmedzení nebudú súhlasiť s predĺžením financovania DHS do septembra. Agenti ICE a pohraničnej stráže čelia intenzívnej kritike po tom, ako bol minulú sobotu v meste Minneapolis v štáte Minnesota počas operácií na presadzovanie imigračných nariadení zabitý ďalší občan USA. „ICE vykonáva štátom schválenú brutalitu. Musí to prestať,“ povedal Schumer na tlačovej konferencii.
Spor o imigračné pravidlá
Reuters doplnil, že ak sa republikánom a demokratom nepodarí dosiahnuť dohodu o týchto pravidlách týkajúcich sa imigrácie, časť subjektov americkej vlády by mohla byť už tento víkend paralyzovaná. Financovanie DHS je totiž viazané na návrh zákona o výdavkoch, ktorý zahŕňa aj ministerstvá obrany a dopravy či niekoľko ďalších federálnych úradov. Demokrati v Senáte by mohli tento balík výdavkov zablokovať v procedurálnom hlasovaní naplánovanom na štvrtok.
Agentúra Reuters súčasne konštatovala, že rokovania demokratov s Bielym domom sa zrejme zastavili. Schumer naznačil, že úrad prezidenta nenavrhol „žiadne konkrétne a relevantné nápady.“ Predstaviteľ Bieleho domu, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania svojej anonymity, sa v rozhovore pre Reuters vyjadril, že postoj demokratov sa rovná „požiadavke na čiastočné pozastavenie činnosti vlády“.