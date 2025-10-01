FOTO slávnej blondínky po plastike: Och, nič pre slabšie povahy!

BEVERLY HILLS - Pre krásu sa trpí! A svoje o tom vie aj Courtney Stodden, ktorá bola svojho času v médiách označovaná ako najväčšia zlatokopka. Pričinili sa o to svadbou s výrazne starším hercom menom Doug Hutchinson. Dnes má po boku iného muža, pre ktorého chce byť dokonale krásna. Na najnovších záberoch tak zatiaľ nevyzerá...
Hoci sa Courtney Stodden prezentuje ako speváčka a modelka, verejnosti je najviac známa vďaka vzťahu s hercom Dougom Hutchinsonom. Dvojica sa spoznala, keď ona mala len 16 rokov a on mal po 50-tke. Údajne sa prihlásila na hereckú školu, na ktorej on vyučoval.
Ich vzťah bol poriadne kontroverzný a komplikovaný. V roku 2011 sa zosobášili a Courtney dokonca o päť rokov neskôr nosila pod srdcom ich spoločné dieťa. Žiaľ, prišla oň. V roku 2020 ich súd definitívne rozviedol a blondínka sa vyjadrila, že bola v manželstve obeťou groomingu. Ide o proces, pri ktorom si človek získava dôveru obete cez darčeky, lichôtky, aby ju potom zneužíval.
Courtney tiež po rokoch šokovala odhalením, že v mladosti bola obeťou kyberšikany zo strany slávnej modelky Chrissy Teigen. Tá ju v súkromných správach šikanovala a dokonca vraj nabádala na spáchanie samovraždy. Chrissy sa po tomto odhalení sypala popol na hlavu a blondínke sa verejne ospravedlnila.
Aktuálne má Stodden po svojom boku muža menom Jared Safier, ktorý sa živí ako filmový producent a režisér. Svoje "áno" si povedali v decembri minulého roka. Nuž, a bol to práve Jared, kto si ju pred pár dňami prišiel vyzdvihnúť na kliniku plastickej chirurgie, kde Courtney podstúpila ďalší zákrok. Pohľad na jej opuchnutú a ubolenú tvár veru nie je nič príjemné.