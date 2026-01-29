Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Historický zásah: Guatemala hlási rekordnú zásielku, úrady zaistili takmer päť ton kokaínu

GUATEMALA - Guatemalské úrady zaistili v Puerto Quetzal na juhu krajiny približne päť ton kokaínu, uviedla v stredu tamojšia vláda. Ide o jednu z najväčších zhabaných zásielok tejto drogy za posledných 12 rokov. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Pri operácii, ktorá sa uskutočnila v nedeľu, odhalili vyše 4900 kilogramov kokaínu ukrytého v siedmich kontajneroch naložených vrecami múky, uviedlo guatemalské ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení.

Prekládky drog cez Strednú Ameriku medzinárodnými kartelmi a ich miestnymi partnermi prispeli k prudkému nárastu kriminality v regióne. Podľa amerických orgánov až 90 percent kokaínu dovážaného do Spojených štátov prechádza cez Mexiko a Strednú Ameriku v nákladných autách, lietadlách, lodiach a ponorkách.

