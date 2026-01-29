Váš obľúbený lepeňák vám potichu ničí srdce: TOTO v šunke a saláme zvyšuje riziko infarktu! Dávate si ho na desiatu aj vy?

USA - Väčšina ľudí si myslí, že zdravie srdca závisí najmä od kondície alebo „dobrého pulzu“. Pravda je však jednoduchšia: kľúčom sú priechodné cievy. Tie sa však často zhoršujú potichu – vysoký tlak či zlý cholesterol môžu poškodzovať cievy aj roky bez príznakov. A práve to robí z týchto stavov tichého zabijaka.
Podľa denníka Pravda je vysoký krvný tlak problémom hlavne preto, že dlhodobo ničí výstelku ciev bez toho, aby človek cítil bolesť. WHO pritom odhaduje, že takmer polovica dospelých s hypertenziou o svojom stave ani nevie. Keď tlak dlhodobo „drží“ na steny ciev, podporuje ich stvrdnutie a urýchľuje tvorbu aterosklerotických plakov.
Výsledok môže prísť náhle
Rovnako nebezpečný je aj LDL cholesterol, ktorý sa pri nadmernom množstve v krvi ukladá v cievach. Tieto tukové nánosy zužujú prietok a v kombinácii s vysokým tlakom vytvárajú rizikový mix: cievy sú krehkejšie, prietok je horší a srdce musí pracovať pod väčšou záťažou. Výsledok pritom môže prísť náhle, často bez predchádzajúcich varovaní.
Častým „tichým“ spúšťačom je aj strava. Mnoho ľudí si myslí, že rýchly sendvič je nevinná voľba – najmä keď ide o klasický „lepeňák“ do školy alebo do práce. Práve tu sa však skrýva problém: spracované lahôdkové mäso (šunka, saláma, deli plátky) obsahuje veľa soli, často aj nasýtených tukov a konzervačných látok. To môže prispieť k vyššiemu tlaku, horšiemu lipidovému profilu a zvýšeniu zápalu v tele.
Pozor na túto rutinu
Dlhodobé štúdie spájajú častejšiu konzumáciu spracovaného mäsa s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Ako uvádza portál Parade, veľká britská analýza z Oxfordu ukázala, že ľudia, ktorí jedli viac červeného a spracovaného mäsa, mali vyššie riziko ischemickej choroby srdca. Nejde pritom o jednu „zakázanú“ porciu, ale o to, či sa z toho stáva rutina.
Mechanizmus je pritom jasný:
- sodík zvyšuje tlak a spôsobuje zadržiavanie vody,
- nasýtené tuky zhoršujú LDL cholesterol,
- ultraspracované potraviny obsahujú viac aditív a menej skutočného jedla.
Riziko infarktu sa zvyšuje
Ak k sendviču pridáme biely rožok, minimum zeleniny a sladený nápoj, vznikne obed, ktorý síce zasýti, no cievam nepomôže. Pri častej konzumácii môže zvyšovať tlak, zhoršovať cholesterol a podporovať zápal – a to je presne kombinácia, ktorá zvyšuje riziko infarktu v dlhšom horizonte. Zároveň však nejde o to vystrašiť ľudí z jedla. Zmeny sa dosahujú konzistentnými návykmi, nie dokonalosťou. Ako často pripomínajú kardiológovia: „Nejde o dokonalosť. Ide o frekvenciu.“ Sendviče môžu byť súčasťou jedálnička, problémom je ich zloženie.
Praktická rada pre tých, ktorí si „mäsový“ sendvič nevedia odpustiť: raz za 2–3 dni si doma pripravte pečené mäso a nakrájajte ho na plátky. Tak si môžete zostaviť sendvič bez ultraspracovaných plátkov. A ešte dôležitejšie: poznajte svoje čísla. Tlak a cholesterol sú ukazovatele, ktoré sa dajú ovplyvniť skôr, než sa z nich stane akútny problém. Ak máte vyšší tlak, rodinnú predispozíciu alebo užívate lieky, konzultujte stravu a kontrolu hodnôt s lekárom – najmä ak sa objavia príznaky ako tlak na hrudi, dýchavičnosť či závraty.