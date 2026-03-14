Marcové oslávenkyne: Tieto známe Slovenky majú 45! Neuveríte, ako dnes vyzerajú...

BRATISLAVA - Marec je pre slovenský šoubiznis plný osláv. Hneď niekoľko známych herečiek a speváčok z generácie 1981 si v tomto mesiaci pripomína svoje 45. narodeniny. Roky však na nich akoby nemali veľký vplyv – stále sú aktívne, úspešné a fanúšikov si získavajú aj dnes.
Katarína Knechtová
Speváčka a skladateľka sa narodila 14. marca 1981 v Prešove. Do povedomia sa dostala ako líderka skupiny Peha, s ktorou naspievala hity ako „Spomal“ či „Za tebou“. Po odchode z kapely sa vydala na úspešnú sólovú dráhu a dodnes patrí medzi najvýraznejšie slovenské speváčky. Na hudobnej scéne je aktívna už vyše dve desaťročia a stále koncertuje aj vydáva novú hudbu.
Viki Ráková
Herečka sa narodila 15. marca 1981 a diváci ju poznajú najmä z televíznych seriálov. Veľkú popularitu jej priniesla komediálna postava Ildikó v seriáli Susedia. Okrem televízie sa objavuje aj v divadle a dabingu. V súkromí je aj mamou – s manželom vychovávajú dvoch synov, ktorým sa snaží venovať vždy, keď jej to pracovné povinnosti dovolia.