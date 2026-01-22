KONIEC veľkého priateľstva: Hviezda Sexu v meste otvorene... Sarah Jessica Parker mi UBLÍŽILA!

LOS ANGELES - Hollywoodske priateľstvo, ktoré sa zdalo nezničiteľné, je minulosťou. Herec Chris Noth (71) otvorene priznal, že so svojou dlhoročnou kolegyňou a kamarátkou Sarah Jessicou Parker už viac nie je v kontakte. Dôvod? Veľmi mu ublížila. Týmto!
Noth sa objavil v podcaste Really Famous with Kara Mayer Robinson, kde bez servítky povedal, že Parker mu nikdy nezavolala, aby si vypočula jeho verziu príbehu. A to považuje za zásadné zlyhanie. „Poznáte ma celé roky. Pracovali sme spolu celé roky. A napriek tomu mi nikto nezavolal,“ povedal herec sklamane.
Po tom, ako sa objavili obvinenia troch žien, vydala Sarah Jessica spolu s ďalšími hviezdami seriálu Sex v meste - Cynthiou Nixon a Kristin David - spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu ženám. Noth však toto desto označil za chladné a vypočítavé. „Úprimne? Bolo to skôr manažovanie imidžu než ludský postoj,“ odkázal. Podľa neho bolo už vtedy jasné, že ich priateľstvo je na konci.
Herec sa síce objavil v pokračovaní seriálu And Just Like That, no jeho ikonická postava pána Božského zomrela hneď v prvej epizóde. „Chápem to. Hollywood je Hollywood,“ poznamenal ironicky. „Ale aspoň jeden telefonát predtým by bol na mieste,“ dodal.
Napätie medzi bývalými kolegami opäť vyplávalo na povrch začiatkom roka. Noth zverejnil fotografiu z posilňovne s vulgárnym popisom a jeden z fanúšikov si to spojil s tým, že Parker krátko predtým získala prestížne ocenenie Carol Burnett Award. Herec najprv súhlasne odpovedal, no neskôr cúvol: „Bola to sarkastická poznámka, z ktorej sa spravila zbytočná kauza.“
Chris Noth opakovane poprel obvinenia zo sexuálneho napadnutia. Priznal však, že bol neverný svojej manželke Tare Wilson, s ktorou je ženatý od roku 2012 a má s ňou dvoch synov. „Zradil som svoju manželku. Bola to chyba a veľmi to bolelo,“ povedal pre USA Today. Že by bol voči ženám násilní, však poprel.