Pán Božský? Ale kdeže! Slávny herec priznal neveru... Z jeho slov vám bude na grc!

Chris Noth (Zdroj: SITA)

Koncom roka 2021 sa v médiách objavili šokujúce správy o tom, že herec Chris Noth mal sexuálne zneužiť viaceré ženy. Hoci on všetky obvinenia poprel, v dôsledku toho prišiel o určité pracovné príležitosti.

Obvinenia opäť raz poprel aj v najnovšom rozhovore pre USA Today, kde ale otvorene hovoril o tom, že bol svojej manželke neverný. „Je to pre ňu zničujúce a nie je to pekný obraz. Ale nie je to zločin,” uviedol slávny herec.

Svoje konanie odôvodnil tým, že sa chcel jednoducho zabávať. „Dávate si rovnaké výhovorky ako mnohí iní muži. Že je to len taký vedľajší tanec pre zábavu. Že tým nikomu neublížite, lebo o tom nikto nebude vedieť. Sex je jednoducho príjemný. A keď s vami chce mať sex veľa ľudí, tak si poviete, že tú šancu už nedostanem,” dodal na margo toho.

Pán Božský sa s Tarou Wilson oženil v roku 2012. Dvojica si povedala "áno" po 10 rokoch randenia. Majú spolu synov Oriona (15) a Keatsa (3).

Chris Noth a Tara Wilson (Zdroj: profimedia.sk)