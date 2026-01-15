Pán Božský sa teda vyznamenal: Nechutný útok na Jessicu Parker! Pomsta za rozjatrené rany?

HOLLYWOOD - Chris Noth, alias "Pán Božský" z obľúbeného seriálu Sex v meste sa neudržal po tom, čo Sarah Jessica Parker všetkých zatienila na Zlatých glóbusoch! Drámu na Instagrame rozpútal jediným slovom. Stačilo, aby Sarah získala cenu za celoživotný prínos a oheň bol na streche. Ako svoj komentár ospravedlňuje?
Všetko sa začalo tým, že Sarah Jessica Parker získala prestížnu cenu Carrol Burnetovej za vynikajúci celoživotný prínos v televízii. Prevzala si ju počas predceremoniálnej oslavy Golden Globes 6. januára 2026.
Kým fanúšikovia zaplavili herečku obrovským množstvom pozitívnych reakcií, 71-ročný Chris Noth, ktorý stvárnil ikonického "Pána Božského", nalial olej rovno do ohňa. Zosmiešnil ju v komentári na Instagrame, čím rozvíril špekulácie o možnom spore s bývalou kolegyňou.
Noth totiž uverejnil selfie z posilňovne s textom: „F**k New Year’s — LET’S GO!!!“. Pod príspevkom sa objavil fanúšikov komentár: „Myslíš tým **SJP a jej cenu, že? haha“. Noth potvrdil správnosť statusu slovom: „Right“, čo mnohí pochopili ako priamy súhlas s urážlivou narážkou na Sarah Jessicu Parker.
Fanúšikovské skupiny začali okamžite špekulovať, či je výsmech pomstou za minulosť. Sarah sa totiž za Chrisa nepostavila a nepodržala mu stranu, keď s ním v roku 2021 HBO kvôli obvineniu zo sexuálneho obťažovania okamžite prerušilo spoluprácu.
Chris Noth razantne odmietal fámy o sexuálnom násilí, styky s obviňujúcimi ženami boli podľa neho vždy dobrovoľné. Svoje meno si však nedokázal očistiť. Verejnosť ho v kontexte mnohých hollywoodskych sexuálnych škandálov obvinila aj bez dôkazov a bez potvrdenia súdmi.
Herec sa roky k téme verejne nevyjadroval a na adresu bývalých kolegýň bol vždy veľmi mierny. Cena pre Sarah Jessicu Parker v ňom však zrejme rozjatrila staré rany. Bol predsa neodmysliteľnou súčasťou kultového príbehu viac ako 20 rokov. A jeho koniec bol náhly, nezvratný a bez vysvetlenia.
Po lavíne rozčúlených komentárov na jeho nechutnú poznámku voči Sarah herec nakoniec vydal svoj vlastný Instagramový post, v ktorom sa snažil situáciu zmierniť: „Môj spontánny, mierne sarkastický komentár spôsobil rozruch, ale nie je to žiadna správa ani niečo, o čom by sa malo tak veľa hovoriť.“ Ako ináč, bez ospravedlnenia.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%