Vtipný outfit známej krásky: FOTO Chodiaca skartovačka!

HOLLYWOOD - Kým ostatné hviezdy stavili na istotu, Ariana Madix zaexperimentovala. Jej outfit na premiére filmu Send Help pripomínal chodiacu skartovačku!
Premiéra filmu Send Help v ikonickom TCL Chinese Theatre v Hollywoode prilákala množstvo známych tvárí, no jedna z nich doslova zatienila všetkých ostatných. Televízna osobnosť Ariana Madix sa postarala o poriadny rozruch – a to vďaka outfitu, ktorý si len tak niekto na seba nevezme.
Najväčšiu pozornosť pútala horná časť jej modelu, ktorá na prvý pohľad pripomínala obsah skartovačky. Rôzne prúžky, vrstvy a netradičné tvary pôsobili, akoby vznikli z kúskov papiera. Výsledok? Neprehliadnuteľný a poriadne vtipný look! Ariana dokázala, že sa nebojí experimentovať.
