Tvrdá facka vládnej novele? Aktivisti otestovali zákon o Benešových dekrétoch, polícia ich stíhanie odmietla

BRATISLAVA - Pokus o testovanie decembrovej novely Trestného zákona, ktorá stanovila trestnoprávnu zodpovednosť za spochybňovanie Benešových dekrétov, skončil pre štátne orgány rozpačito. Aktivisti z Maďarskej aliancie, ktorí na seba podali trestné oznámenie, aby preverili, či je nová právna úprava v súlade s ústavou, vyviazli bez obvinenia. Polícia totiž trestné konanie zastavila.
Právnik János Fiala-Butora a krajský poslanec Örs Orosz sa rozhodli pre odvážny krok. Po prijatí novely, ktorá zaviedla trest za spochybňovanie povojnového usporiadania a Benešových dekrétov, sa sami udali. Ich cieľom bolo ukázať, že nový paragraf je právne neudržateľný a slúži skôr na zastrašovanie než na ochranu historických faktov.
Vyšetrovateľ v Komárne trestné stíhanie zastavil, pričom svoje rozhodnutie oprel o tri kľúčové piliere. Podľa vyšetrovateľa je zákon v praxi problematický. Zákon podľa neho nejasne definuje, aké konkrétne konanie má byť trestné, čo z neho robí v praxi takmer nepoužiteľný nástroj. Polícia okrem toho priznala, že vyjadrovanie názorov na verejné otázky má prednosť pred ustanoveniami Trestného zákona a vyšetrovateľ tiež konštatoval, že tvrdenia aktivistov nepopierajú mierové usporiadanie, ale sú len historickými faktami, ktoré nemožno trestať.
Fiala-Butora po rozhodnutí polície nešetril kritikou na adresu vládnej koalície. „Vláda si prijatím tejto novely strelila do vlastnej nohy. Jej cieľom bolo umlčať ľudí, no dosiahla presný opak,“ uviedol aktivista.
Hoci má prokuratúra ešte čas do 4. apríla na prípadnú sťažnosť, rozhodnutie polície vnímajú aktivisti ako jasné víťazstvo právneho štátu. Podľa Maďarskej aliancie je to dôkaz, že 80 rokov staré tézy o kolektívnej vine sú právne neudržateľné a v modernej demokracii nemajú miesto.