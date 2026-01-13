Leonardo DiCaprio mal na odovzdávaní cien oči len pre jednu ženu: Jeho frajerka to NEBOLA!

LOS ANGELES - Keď sa Leonardo DiCaprio objavil na Zlatých glóbusoch, po jeho boku nestála herečka ani modelka, ale žena, ktorá ho formovala celý život – jeho mama Irmelin. Silná, ochranárska a oddaná matka, ktorá prežila vojnu, vychovala syna sama a stála pri ňom od prvých hereckých snov až po hollywoodsku slávu.
Keď sa Leonardo DiCaprio objavil na tohtoročných Zlatých glóbusoch, pozornosť médií nepatrila nikomu inému, než žene, ktorá ho sprevádzala. Po jeho boku totiž kráčala jeho mama Irmelin Indenbirken – nenápadná, no mimoriadne silná osobnosť, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v živote jedného z najväčších hercov súčasnosti. Irmelin má 82 rokov a počas slávnostného večera v hoteli Beverly Hilton bolo zrejmé, že pre DiCapria nie je len sprievodom na červenom koberci, ale životnou oporou.
Herec si ani tentoraz neodniesol žiadnu cenu domov. Irmelin vychovávala Leonarda ako slobodná matka v Los Angeles a práve jej pripisuje herec zásluhu za to, že sa mohol vydať na hereckú dráhu. Keď jej ako 12-ročný povedal, že chce byť hercom, jeho mama ho bez váhania podporila. Sám o tom v roku 2014 povedal: „Je jediným dôvodom, prečo môžem robiť to, čo robím.“ Jej ochranný inštinkt sa naplno prejavil najmä v prvých rokoch synovej slávy. Jej vlastné detstvo pritom nebolo jednoduché. Irmelin sa narodila v roku 1943 v Nemecku, priamo v protileteckom kryte, v čase, keď Európu sužovala druhá svetová vojna.
Skúsenosti z vojnových rokov v nej zanechali hlbokú stopu a práve preto bola odhodlaná zabezpečiť, aby jej syn vyrastal v bezpečnejšom a láskavejšom prostredí, než aké poznala ona sama. Rodina pochádzala z malej obce Oer-Erkenschwick neďaleko Dortmundu a dlhé roky bojovala s náročnými podmienkami. Do Spojených štátov sa presťahovali až desať rokov po skončení vojny, no Irmelin si so sebou priniesla pevnú vôľu a presvedčenie, že jej dieťaťu otvorí nové možnosti.
Aj keď sa s Leonardovým otcom Georgeom rozišli ešte predtým, než Leo oslávil prvé narodeniny, dokázali si zachovať priateľské vzťahy. DiCaprio neskôr priznal, že rodičia spolu vychádzali a istý čas bývali dokonca vedľa seba. Zaujímavosťou je, že Irmelin má vďaka svojmu synovi šťastie aj v súkromnom živote. Práve Leonardo jej pred takmer jedenástimi rokmi dohodol rande naslepo so Škótom Davidom Wardom, s ktorým tvorí pár dodnes.