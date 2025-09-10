Naozaj prišla slávna speváčka v TOMTO?! FOTO Zabalená vo vreci na ODPADKY

LOS ANGELES - Na červenom koberci sa objavila v outfite, ktorý pripomínal odpadkové vrece. Americká speváčka vzbudila obrovskú pozornosť!
Na červenom koberci sa dá ukázať hocičo – elegancia, šarm, extravagancia či čistý gýč. Americká speváčkaTeyana Taylor to na svetovej premiére filmu One Battle After Another v Los Angeles vzala po svojom. Jej kreácia okamžite vzbudila pozornosť. Taylor prišla na premiéru v modeli, ktorý na prvý pohľad pôsobil ako vrece na odpadky.
Materiál šiat bol matný, mal pevný vzhľad, strih bol nápadne neforemný a zadná časť pôsobila, akoby bola zámerne roztrhnutá. Teyana Taylor nikdy nepatrila medzi hviezdy, ktoré by stavili na klasiku. V jej šatníku dominujú odvážne kúsky, nezvyčajné kombinácie a výrazné doplnky. Aj preto nie je prekvapením, že sa opäť rozhodla upútať netradičným spôsobom.
