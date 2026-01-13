Hudobný svet v smútku: Ďalšia zbytočná smrť mladého umelca (†26)... Bojoval s démonmi

LONDÝN - Gitarista a zakladajúci člen britskej experimentálnej rockovej skupiny Black Midi, zomrel vo veku 26 rokov. Hudobník sa dlhodobo potýkal s problémami duševného zdravia.
Hudobná scéna prišla o výrazný talent. Matt Kwasniewski-Kelvin, gitarista a zakladajúci člen britskej experimentálnej rockovej skupiny Black Midi, zomrel vo veku 26 rokov. Smutnú správu potvrdila jeho rodina prostredníctvom vydavateľstva Rough Trade Records. Hudobník sa dlhodobo potýkal s problémami duševného zdravia a v roku 2022 sa stiahol do úzadia.
Vo vyhlásení rodiny, zverejnenom na Instagrame Rough Trade, sa uvádza: „S hlbokým zármutkom vám ako rodina musíme oznámiť, že Matthew Kwasniewski-Kelvin zomrel po dlhom boji so svojím duševným zdravím. Talentovaný hudobník a láskavý, milujúci človek napokon – napriek všetkému úsiliu – podľahol.“
Rodina zároveň apelovala na verejnosť: „Prosíme, venujte chvíľu tomu, aby ste sa ozvali svojim blízkym, aby sme dokázali zabrániť tomu, aby sa to dialo našim mladým mužom.“ Kwasniewski-Kelvin bol pri zrode Black Midi v roku 2017 spolu s Geordiem Greepom, Morganom Simpsonom a Cameronom Pictonom.
Kapela si rýchlo získala pozornosť vďaka energickému a nekompromisnému zvuku a stala sa jedným z najvýraznejších mien britského experimentálneho rocku. V auguste 2024 Geordie Greep potvrdil, že Black Midi potichu skončili. Počas živého vysielania na Instagrame povedal: „Black midi bola zaujímavá kapela, ktorá je na neurčito ukončená.“