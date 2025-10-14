Trpké priznanie Jennifer Aniston: Roky túžila po dieťati, ale... Adopciu NIKDY nechcela!

LOS ANGELES - Po rokoch mlčania prehovorila. Jennifer Aniston (56) úprimne priznala, že adopcia pre ňu nikdy nebola cestou k materstvu. Po viac ako dvoch desaťročiach neúspešných pokusov o dieťa sa herečka zmierila s tým, že vlastnú rodinu mať nebude.
Hollywoodska herečka Jennifer Aniston po prvý raz otvorene priznala, že nikdy nemala záujem o adopciu. Po vyše 20-ročnom boji s neplodnosťou, ktorý zahŕňal aj pokusy o umelé oplodnenie (IVF), sa 56-ročná hviezda Priateľov zmierila s tým, že materstvo jej jednoducho nebolo dopriate. V podcaste Armchair Expert herečka prezradila, že po rokoch snahy prišiel moment, keď už nemala nad situáciou žiadnu kontrolu.
„Keď ľudia hovoria: ‚Ale môžeš si adoptovať,‘ ja si nechcem adoptovať. Chcem mať vlastné DNA v malom človeku. To je jediný spôsob, sebecký alebo nie – jednoducho to tak chcem,“ priznala Jennifer. Podľa Aniston bolo ťažké zmieriť sa s verdiktom lekárov. „Nebolo to v pláne, nech už bol akýkoľvek... Je to veľmi emotívne, najmä v momente, keď vám lekári povedia ‚To je všetko‘, pretože vtedy nastane zvláštny pocit," zaspomínala.
Napriek tomu dnes hovorí o svojej neplodnosti s pokojom a prijatím. Herečka priznala, že kedysi často premýšľala, ako by vyzerali deti, ktoré by mohla mať so svojimi bývalými partnermi, no tieto myšlienky vždy rýchlo pominuli. Jennifer Aniston sa téme materstva venovala už v roku 2016, keď pre Huffington Post napísala otvorenú esej Fed Up. V nej reagovala na dlhoročné špekulácie o tom, že nemá deti, pretože je údajne „sebecká“ alebo „workoholička“.
Najúprimnejšia spoveď Jennifer Aniston: Túžila po dieťati... ZÚFALÝ BOJ s neplodnosťou!
„Nevedeli môj príbeh ani to, čím som si prechádzala,“ povedala v rozhovore pre Harper’s Bazaar UK. „To nie je vec nikoho iného. Ale príde moment, keď už to jednoducho nevládzete počúvať.“ Jennifer bola päť rokov vydatá za Brada Pitta, s ktorým sa rozišla v roku 2005, krátko po tom, ako začal natáčať film Mr. & Mrs. Smith s Angelinou Jolie. V roku 2011 sa Aniston zoznámila s hercom Justinom Therouxom, s ktorým sa neskôr symbolicky zosobášila. Ich vzťah sa skončil v roku 2017. V súčasnosti údajne randí s hypnoterapeutom Jimom Curtisom, s ktorým sa mala spoznať počas práce na prekonaní strachu z lietania.