Prokuratúra v Paríži vytvorí špeciálny tím pre prípady súvisiace s Epsteinom

PARÍŽ - Prokuratúra v Paríži v sobotu oznámila, že zriadi špeciálny tím sudcov, ktorí budú analyzovať spisy týkajúce sa usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informovala o tom agentúra AFP.
Nový tím bude úzko spolupracovať s prokurátormi z národnej jednotky pre finančnú kriminalitu a políciou s cieľom začať vyšetrovanie podozrení zo spáchania trestných činov týkajúcich sa francúzskych štátnych príslušníkov, uviedla prokuratúra v stanovisku pre AFP. V rámci tejto iniciatívy sa znovu otvoria spisy týkajúce sa Jeana-Luca Brunela, zosnulého manažéra francúzskej modelingovej agentúry MC2 Model Management, ktorú financoval práve Epstein.
Brunel čelil od 80. rokov obvineniam zo sexuálneho zneužívania. Údajne tiež sprostredkúval Epsteinovi mladé dievčatá na účely sexuálneho zneužívania. Brunela našli 19. februára 2022 mŕtveho v jeho cele v parížskej väznici. Zadržali ho v decembri 2020 na parížskom letisku Charlesa de Gaulla, keď sa chystal odletieť do Senegalu. Vyšetrovanie voči nemu bolo v roku 2023 zastavené bez toho, aby bola obvinená iná osoba.
Obvinenia voči Brunelovi vznieslo desať žien
Podľa prokuratúry obvinenia voči Brunelovi vznieslo desať žien. Niektoré tvrdili, že boli nútené k pitiu alkoholu a pohlavnému styku. Epstein zomrel v auguste 2019 vo väzení v New Yorku, kde čakal na začatie procesu za obchodovanie s deťmi. Jeho smrť bola oficiálne označená za samovraždu.
V najnovšej várke materiálov z Epsteinových spisov zverejnenej ministerstvom spravodlivosti USA sa objavujú mená niekoľkých verejne známych francúzskych osobností, hoci to automaticky neznamená, že spáchali nejaký trestný čin. Prokuratúra uviedla, že bola požiadaná o prešetrenie troch nových prípadov týkajúcich sa francúzskeho diplomata Fabricea Aidana, modelingového agenta Daniela Siada a dirigenta Frederica Chaslina.