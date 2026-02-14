Najväčšia BRUTALITA! Muž na statku napadol a znásilnil dievča (†17), potom ju nechal napospas ošípaným

UŠKANKA - Rusko sa spamätáva z otrasného činu, ktorý sa odohral v malej obci Uškanka v Užurskom okrese. Súd v Krasnojarskom kraji vyniesol rozsudok nad Igorom Zykovom, ktorý brutálne zavraždil 17-ročnú školáčku Milenu Ševeljovu. Telo dievčaťa našli v hospodárskej budove pri rodinnom dome. Prípad vyvolal silnú odozvu nielen pre samotnú brutalitu činu, ale aj pre okolnosti, v ktorých k nemu došlo.
Spočiatku sa zdalo, že ide o tragickú náhodu spojenú s útokom zvierat. Vyšetrovanie však odhalilo, že za smrťou dievčaťa stojí človek – sused rodiny, ktorý sa chcel pomstiť jej otcovi, svojmu nadriadenému, píše NGS24.RU.
Uškanka je malá obec s niekoľkými desiatkami domov a približne pár stovkami obyvateľov. Väčšina miestnych pracuje v jednom poľnohospodárskom podniku, ktorý zabezpečuje výrobu mlieka, mäsa a obilia pre širší región. Možnosti zamestnania sú minimálne, a preto konflikty medzi zamestnancami a vedením často nemajú jednoduché riešenie v podobe odchodu do inej práce.
Spôčiatku to vyzeralo na nehodu, vyšetrovanie ukázalo brutálny čin
Zločin sa stal v novembri 2024. Zykov pracoval na miestnej farme, ktorú viedol jeho sused. Po konflikte so šéfom sa rozhodol pomstiť a ozbrojený nožom a polenom vošiel do chlieva, kde sa nachádzal dobytok. Chcel im ublížiť. V tom čase tam bola aj 17-ročná dcéra vedúceho, ktorá zvieratá kŕmila. Pod hrozbou noža ju prinútil vojsť dnu, napadol ju a spôsobil jej ťažké zranenia, po ktorých stratila vedomie. Následne ju znásilnil, vzal jej telefón a nechal v budove medzi zvieratami v snahe zamaskovať zločin ako nehodu. Milenu v bezvedomí nechal krvácať vo výbehu pre prasatá. „Nechal ju tam zámerne zjesť prasatami. Bolo mu jasné, že telo budú napádať," píšu k prípadu.
Jej telo našiel priateľ po tom, ako rodičia stratili s dcérou kontakt a požiadali ho, aby ju šiel skontrolovať. Mladík okamžite privolal pomoc, no dievča už nedokázali zachrániť. Objav vyvolal v dedine šok a spočiatku nikto netušil, čo sa skutočne stalo. Vyšetrovanie spočiatku preverovalo viacero verzií vrátane nešťastia. Ako skôr uviedli zdroje portálu NGS24.RU, spočiatku sa vyšetrovatelia snažili presvedčiť práve Mileninho priateľa, aby sa k činu priznal. Nejasnosti a špekulácie na internete však ešte viac zasiahli rodinu obete, ktorá odmietla komunikovať s médiami.
Neskôr sa pozornosť vyšetrovania obrátila na 41-ročného suseda. Podľa miestnych mal problematickú povahu a v minulosti bol súdne trestaný za násilný čin. Pracoval ako ošetrovateľ dobytka na farme, kde bol otec zavraždenej dievčiny vedúcim. Konflikt s nadriadeným sa stal zámienkou pre pomstu. Zadržaný muž vyšetrovateľom povedal, že „sa toho v ňom nazbieralo veľa“. V osudný deň sa rozhodol konať a útok naplánoval tak, aby vyzeral ako nešťastná udalosť. Moderné kriminalistické postupy však jeho plán prekazili a vyšetrovatelia ho usvedčili. Pri výsluchu sa k činu priznal. no na súde svoju výpoveď zmenil a tvrdil, že išlo o „bitku“, ktorá sa skončila tragicky. Sexuálne násilie popieral, avšak forenzné dôkazy jeho tvrdenia vyvrátili.
Na jeho žiadosť prípad posudzovala porota. Podľa prokuratúry si tým chcel zmierniť trest alebo sa zodpovednosti úplne vyhnúť. Porota ho však uznala vinným a súd ho odsúdil na 23 rokov odňatia slobody v kolónii s prísnym režimom. Zároveň vyhovel žalobe rodičov obete a priznal im odškodné za nemajetkovú ujmu vo výške 6,1 milióna rubľov (približne 66 500 eur).
Miestni obyvatelia opisovali Milenu ako dobrosrdečné, usilovné a ochotné pomáhať rodičom. Rodina bola podľa nich pracovitá a bezproblémová, dievča dokončovalo školu a plánovalo ďalšie štúdium.