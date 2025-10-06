NEBEZPEČNÉ šaty Heidi Klum: Ukázala v nich takmer všetko!

PARÍŽ - Heidi Klum opäť dokázala, že odvaha a štýl idú ruka v ruke. Počas Parížskeho týždňa módy sa na prehliadke objavila v priesvitných čipkovaných šatách. Slávna supermodelka aj po päťdesiatke potvrdzuje, že vek pre ňu nie je prekážkou, ale len ďalším dôvodom, prečo žiariť ešte viac.
Slávna supermodelka Heidi Klum opäť dokázala, že patrí medzi ženy, ktoré sa neboja experimentovať s módou a pritiahnuť pozornosť celého sveta. Počas Parížskeho týždňa módy, kde sa stretávajú najväčšie mená, sa objavila na prehliadke známej značky po boku svojej dcéry Leni.
Ich spoločný príchod okamžite vzbudil rozruch – kým Leni zvolila elegantný look, Heidi stavila na odvážnu kombináciu. Nemecká kráska sa objavila v dlhých priesvitných čipkovaných šatách až po zem, ktoré zvýraznili jej figúru. Čipka vytvárala dojem luxusu a ženskosti, no zároveň odhaľovala viac, než zakrývala. Dlhé blond vlasy jej strategicky zakrývali prsia. Jediným kúskom odevu, ktorý ponechala pre štipku skromnosti, boli biele tangá.
Heidi je známa svojou odvahou, sebavedomím a schopnosťou posúvať hranice. Už počas svojej kariéry sa nikdy nebála experimentovať a ukázať svoje telo. Tento výstup je len ďalším dôkazom, že aj po päťdesiatke sa cíti vo svojej koži výborne a dokazuje, že vek je skutočne len číslo.