Heidi Klum zahájila Oktoberfest: Jej nadupaný dekolt bol NEPREHLIADNUTEĽNÝ!

NEMECKO - Mníchov momentálne žije najväčším pivným festivalom na svete – Oktoberfestom. Slávna topmodelka a podnikateľka Heidi Klum (52) však pred samotným štartom poriadne rozprúdila náladu! V legendárnom pivovare Hofbräuhaus usporiadala vlastnú párty, ktorú nazvala príznačne – Heidifest.
A že to bola jazda! Na akcii sa objavilo množstvo hostí vrátane známych celebrít, pričom väčšina z nich dorazila v tradičných bavorských krojoch. Nechýbali ani hviezdy nemeckej scény, modelka Alessandra Ambrosio, ale tiež Heidiina početná rodina – manžel Tom Kaulitz, deti, nevesta aj mama.
Najväčšiu pozornosť si však – ako inak – ukradla samotná hostiteľka. Heidi si obliekla červený dirndl, v ktorom doslova žiarila. Na hlave mala kvetinovú korunu a fotografi sa len ťažko odtrhli od jej poriadne odvážneho dekoltu, ktorý bol doslova neprehliadnuteľný. Na retiazke jej visel zlatý nápis s menom manžela, čo bol jemný, ale veľmi osobný detail.
Oktoberfest tradične štartuje v septembri a trvá približne 16 dní. Heidi však dokázala, že párty sa môže rozbehnúť aj oveľa skôr – a to vo veľkom štýle!
