Spozornite: Dopravní policajti budú kontrolovať autobusy a nákladné autá

BRATISLAVA - Počas druhého februárového týždňa sa policajti v Bratislavskom kraji zapoja do dopravno-bezpečnostnej akcie s názvom Truck and Bus. „Zamerajú sa na kontrolu vodičov autobusov a nákladných vozidiel,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
„V rámci bežného výkonu služby zamerajú dopravní policajti kontrolu aj na organizáciu pracovného času v doprave, prepravu nákladu, kontrolu úplnosti a platnosti dokladov vodičov nákladných vozidiel a autobusov, ako aj prepravu nebezpečných materiálov a odpadov, rozmery, hmotnosti a technický stav vozidiel,“ spresnil. Dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Truck and Bus vyhlásila medzinárodná organizácia Roadpol.