BUDE SVADBA! Dua Lipa je zasnúbená: Áno povedala slávnemu hercovi!

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

Radostnú novinku speváčka potvrdila v rozhovore pre British Vogue. „Je to veľmi vzrušujúce,“ uviedla a vyjadrila nadšenie z prsteňa. Ten herec kúpil po konzultácii s jej najlepšími kamarátkami a sestrou. „Som ním posadnutá. Je to presne môj štýl,“ povedala. „Je krásne vedieť, že človek, s ktorým plánujete stráviť zvyšok života, vás naozaj dobre pozná,“ dodala.

Svadbu však zatiaľ neplánujú. „Chcem dokončiť turné, Callum natáča, takže si len užívame toto obdobie,“ vysvetlila. „Nikdy som nebola typ, čo by sníval o svadbe alebo o tom, aká nevesta by som bola. A zrazu si hovorím: "Čo by som si obliekla?“ priznala zmenu pohľadu na tento životný krok. Zatiaľ si však užíva zasnúbenie.

„To rozhodnutie zostarnúť spolu, vidieť spoločnú budúcnosť a byť navždy najlepšími priateľmi - to je naozaj výnimočný pocit,“ priznala. O tom, že dvojica tvorí pár, sa začalo špekulovať minulý rok v januári. Stretli sa v reštaurácii The River Cafe v Londýne, kde ich zoznámila spoluzakladateľka podniku Ruth Rogers - speváčka večerala s otcom, herec tam bol s priateľmi.

Dua Lipa, Callum Turner (Zdroj: Profimedia)