KRÁSNA SPRÁVA: Anna Kurnikovova (44) a Enrique Iglesias (50) čakajú 4. DIEŤA!

MIAMI - Rodina bývalej ruskej tenistky Anny Kurnikovovej (44) a jej dlhoročného partnera, speváka Enriqueho Iglesiasa (50), sa opäť rozrastie! Podľa informácií španielskeho magazínu Hola! je niekdajšia športová hviezda v radostnom očakávaní!
Podľa informácií magazínu by už mala byť približne v polovici tehotenstva. Blízky zdroj dvojice prezradil, že všetko prebieha bez komplikácií. Táto krásna správa prichádza len pár mesiacov po tom, čo fanúšikov vystrašili zábery Kurnikovovej na invalidnom vozíku s ortézou na nohe. Mnohí sa obávali o jej zdravie, no dnes je už jasné, že dôvod na úsmev má viac než dostatočný.
Anna a Enrique spolu vychovávajú tri deti – 7-ročné dvojičky Lucy a Nicholasa a o dva roky mladšiu dcérku Mary. Čoskoro sa k nim teda pridá aj štvrtý prírastok. Dvojica tvorí pár neuveriteľných 24 rokov. Zo zoznamu slávnych dvojíc patria k tým najstabilnejším – bez škandálov, rozchodov či dramatických kríz. Ich láska sa začala v roku 2001 počas nakrúcania Iglesiasovho hitu Escape. Odvtedy spolu vychovávajú deti v luxusnom sídle v Miami na Floride.
