Prekvapivé špekulácie o vzťahu Harrisona Forda: S manželkou žijú oddelene… Začal sa skloňovať rozvod!

Harrison Ford a Calista Flockhart (Zdroj: SITA)

Calista Flockhart, ktorú fanúšikovia poznajú aj ako seriálovú Ally McBeal, si momentálne užíva svoje pracovné povinnosti, ktoré má v New Yorku. Tam vystupuje v divadelnej hre Curse of the Starving Class, ktorá slávi úspech a diváci si ju môžu užívať až do apríla.

Kvôli tomu však žije so svojím manželom už niekoľko mesiacov oddelene a magazín RadarOnline už dokonca začal špekulovať o možnom rozvod. Zdroj z okolia Flockhart totiž uviedol, že si herečka svoj pobyt v New Yorku poriadne užíva a Los Angeles, kde momentálne trávi čas Ford, jej príliš nechýba.

„Calista si to veľmi užíva. Páči sa jej zimný vzduch, útulné kaviarne, jej kolegovia a návrat k divadelným koreňom. Keď Calista podpísala kontrakt, tak tá hra mala skončiť v marci. Tieto dátumy navyše budú znamenať, že keď skončí, tak budú od seba takmer 3 mesiace. Je to najdlhšie, čo budú od seba. Harrison vie, ako dôležité to je pre jeho manželku. Volá jej každý večer. Dá sa povedať, že mu chýba oveľa viac, než on jej. Keď nemusí plniť úlohu pani Ford, tak doslova rozkvitla," uviedol zdroj.

Harrison Ford a Calista Flockhart (Zdroj: SITA)