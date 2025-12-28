Ľudia po sviatkoch obsadili lekárne: Pred niektorými sú rady, ich cieľom sú hlavne tieto lieky!

BRATISLAVA - Lekáreň je miesto, kde sa uchyľujeme pri akútnych zdravotných komplikáciách. Okrem tých štandardných sa po sviatkoch plných jedla objavujú aj tie zažívacie. Ľudia však v týchto dňoch navštevujú tieto stánky "prvej pomoci" prevažne pre jeden konkrétny typ ochorenia.
Čoraz väčší nápor v lekárňach mapovala v reportáži televízia Markíza. Ľudia často volia "len" lekárne aj preto, že otváracie hodiny ambulancií počas sviatkov majú rozdielne časy ordinovania. Niektoré dokonca neordinujú vôbec. Dôvodom je aj to, že hypoteticky prvým pracovným dňom po sviatkoch je práve 27. december, no ten tento rok padol na sobotu.
Chrípková sezóna udrela naplno
Pri jednej z lekární na sídlisku Dlhé diely sa dokonca tvorili rady. "Potrebujem si doplniť nejaké lieky, ktoré nám došli cez Vianoce ... deti sú choré," posťažoval sa televízii jeden z oslovených mužov. Už z vysokého výskytu ľudí pred lekárňami sa dá usúdiť, že sme na vrchole prvej vlny chrípkovej sezóny.
Na deň presne takto pred troma rokmi stáli podobne ľudia aj pred lekárňou v bratislavskom Ružinove. Rozdiel bol však v tom, že v tom čase doznievala jedna z vĺn ochorenia covid-19.
Potvrdil to aj kompetentný pracovník. "Veľmi veľa ľudí prichádza s respiračnými ochoreniami, to sme dnes riešili absolútne najviac. Chrípky, kašle a soplíky. Skrátka, vrcholí chrípková sezóna," povedal televízii lekárnik Pavel Petrovič.
Boli však aj takí, ktorí sa o svoje zdravie zaujímali hlbšie, a tak si dokonca nechali urobiť krvný CRP test z prsta. "Mnohým sme vedeli zlepšiť Silvester, lebo sme ich upokojili, že nie je treba antibiotiká, ale že je treba zaľahnúť, vyležať to," veselo poznamenal Petrovič.