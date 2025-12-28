Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

Ľudia po sviatkoch obsadili lekárne: Pred niektorými sú rady, ich cieľom sú hlavne tieto lieky!

Do lekárni prichádza čoraz viac ľudí pre jeden typ liekov. Zobraziť galériu (3)
Do lekárni prichádza čoraz viac ľudí pre jeden typ liekov. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, KR PZ v Prešove, Pavel Neubauer)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Lekáreň je miesto, kde sa uchyľujeme pri akútnych zdravotných komplikáciách. Okrem tých štandardných sa po sviatkoch plných jedla objavujú aj tie zažívacie. Ľudia však v týchto dňoch navštevujú tieto stánky "prvej pomoci" prevažne pre jeden konkrétny typ ochorenia.

Čoraz väčší nápor v lekárňach mapovala v reportáži televízia Markíza. Ľudia často volia "len" lekárne aj preto, že otváracie hodiny ambulancií počas sviatkov majú rozdielne časy ordinovania. Niektoré dokonca neordinujú vôbec. Dôvodom je aj to, že hypoteticky prvým pracovným dňom po sviatkoch je práve 27. december, no ten tento rok padol na sobotu.

Chrípková sezóna udrela naplno

Pri jednej z lekární na sídlisku Dlhé diely sa dokonca tvorili rady. "Potrebujem si doplniť nejaké lieky, ktoré nám došli cez Vianoce ... deti sú choré," posťažoval sa televízii jeden z oslovených mužov. Už z vysokého výskytu ľudí pred lekárňami sa dá usúdiť, že sme na vrchole prvej vlny chrípkovej sezóny.

Na deň presne takto pred troma rokmi stáli podobne ľudia aj pred lekárňou v bratislavskom Ružinove. Rozdiel bol však v tom, že v tom čase doznievala jedna z vĺn ochorenia covid-19.

Ľudia po sviatkoch obsadili
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Potvrdil to aj kompetentný pracovník. "Veľmi veľa ľudí prichádza s respiračnými ochoreniami, to sme dnes riešili absolútne najviac. Chrípky, kašle a soplíky. Skrátka, vrcholí chrípková sezóna," povedal televízii lekárnik Pavel Petrovič. 

Ľudia po sviatkoch obsadili
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Boli však aj takí, ktorí sa o svoje zdravie zaujímali hlbšie, a tak si dokonca nechali urobiť krvný CRP test z prsta. "Mnohým sme vedeli zlepšiť Silvester, lebo sme ich upokojili, že nie je treba antibiotiká, ale že je treba zaľahnúť, vyležať to," veselo poznamenal Petrovič. 

Viac o téme: LekáreňChrípkaTeplotaOchorenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Svetom sa šíri záhadný
Svetom sa šíri ZÁHADNÝ VÍRUS: Tieto príznaky sú typické! Naberá na sile a lekári netušia, ako ho liečiť
Zahraničné
Školy a nemocnice v
Školy a nemocnice v Nitrianskom kraji zatvárala chrípka
Domáce
Nová štúdia vyvoláva otázky:
Nová štúdia vyvoláva otázky: Po BOOSTER dávke proti COVIDU môže vzrásť riziko VÁŽNEHO vírusového ochorenia!
Zaujímavosti
KRUTÉ osudy hviezd rozprávky
KRUTÉ osudy hviezd rozprávky O princeznej Jasněnke a lietajúcom šustrovi: Rakovina i ochrnutie!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Silvestrovský živý orloj z Východoslovenského múzea
Silvestrovský živý orloj z Východoslovenského múzea
Správy
Asistent trénera Slovana Michal Dostál hodnotí víťazstvo nad Zvolenom
Asistent trénera Slovana Michal Dostál hodnotí víťazstvo nad Zvolenom
Šport
Tréner tímu HKM Zvolen Garip Saliji: Slovan nás vyškolil v efektivite
Tréner tímu HKM Zvolen Garip Saliji: Slovan nás vyškolil v efektivite
Šport

Domáce správy

Ľudia po sviatkoch obsadili
Ľudia po sviatkoch obsadili lekárne: Pred niektorými sú rady, ich cieľom sú hlavne tieto lieky!
Domáce
Martina Šimkovičová
Úspešnosť inštitúcií ministerstva kultúry je najlepšou odpoveďou na nevyberavú kritiku, tvrdí Šimkovičová
Domáce
FOTO Tatranský víchor ako z
Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?
Domáce
Oravský hrad láka na vianočné prehliadky s hudbou a koledami, jazda vláčikom už túto nedeľu
Oravský hrad láka na vianočné prehliadky s hudbou a koledami, jazda vláčikom už túto nedeľu
Námestovo

Zahraničné

V južnom Španielsku pátrajú
V južnom Španielsku pátrajú po záplavách po troch nezvestných
Zahraničné
Donald Trump a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Dôležité stretnutie! Zelenskyj priletel do USA: S Trumpom ide rokovať o prímerí, kapituláciu odmieta
Zahraničné
Naím Kásim
Tvrdé slová po prímerí: Libanonská vláda urobila mnoho ústupkov, zatiaľ čo Izrael neponúkol nič!
Zahraničné
FOTO Péter Szijjártó
Maďarsko odmieta pravidlá EÚ: V roku 2026 neprijme jediného migranta
Zahraničné

Prominenti

Brigitte Bardot
Zomrela Brigitte Bardot (†91): Známe osobnosti a organizácie jej vzdali HOLD!
Zahraniční prominenti
Krst novej knihy Tamary
EXMANŽEL Heribanovej: Rozvod s Alenou, rozchod s Vandou! K jednej z nich sa vrátil
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Anna Kurnikovova, Enrique Iglesias
Krajšiu FOTO dnes neuvidíte! Anna Kurnikova a Enrique Iglesias ukázali všetky svoje deti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Toto sa stane s
Toto sa stane s organizmom, ak na dva týždne vynecháte kávu
vysetrenie.sk
Čo predpovedali a čo
Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou
Zaujímavosti
Kontrolujete si toaletu pred
Kontrolujete si toaletu pred použitím? MALI BY STE! Môže vás prekvapiť nečakané uhryznutie, POTKANY útočia
Zaujímavosti
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému PÍSKANIU v ušiach? Prelomová terapia vedcov mení všetko
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)

Varenie a recepty

Párty syrové krekry zo 4 surovín
Párty syrové krekry zo 4 surovín
Plnená syrová roláda
Plnená syrová roláda
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky

Šport

Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Reprezentácia
Prvé kolo slalomu nedokončilo až 39 lyžiarok: Problémy v Semmeringu, doplatila na ne aj Dubovská
Prvé kolo slalomu nedokončilo až 39 lyžiarok: Problémy v Semmeringu, doplatila na ne aj Dubovská
Lyžovanie
Nemohla si želať krajší koniec roka: Shiffrinová vyhrala slalom napriek nevydarenému prvému kolu
Nemohla si želať krajší koniec roka: Shiffrinová vyhrala slalom napriek nevydarenému prvému kolu
Lyžovanie
VIDEO Kyrgios to so Sabalenkovou nemal jednoduché, po exhibičnom Súboji pohlaví prekvapil reakciou
VIDEO Kyrgios to so Sabalenkovou nemal jednoduché, po exhibičnom Súboji pohlaví prekvapil reakciou
WTA

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Android
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Veda a výskum
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Veda a výskum
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Armádne technológie

Bývanie

Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?

Pre kutilov

Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Láska a sex
Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľudia po sviatkoch obsadili
Domáce
Ľudia po sviatkoch obsadili lekárne: Pred niektorými sú rady, ich cieľom sú hlavne tieto lieky!
Tatranský víchor ako z
Domáce
Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?
Hasiči pri Pezinku sú
Domáce
Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte,
Domáce
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte, koľko dávajú naši susedia za dovolenky, ako sme na tom my?

Ďalšie zo Zoznamu