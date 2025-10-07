Katie Price vytáča ochranárov: Po ôsmich mŕtvych zvieratách si kúpila ĎALŠIEHO PSA!

LONDÝN – Zdá sa, že kontroverzná hviezda Katie Price (47) sa len tak nepoučí. Napriek tomu, že jej v priebehu rokov zomrelo už osem domácich miláčikov, a ochranári zvierat prosili, nech si ďalšie zviera nezaobstaráva, sa bývalá glamour modelka pochválila novým psíkom.
Na svojom Snapchate v pondelok zverejnila video, v ktorom sa pochválila rozkošným šteniatkom. „Tento malý ma ani na chvíľu neopúšťa,“ priznala Katie, ktorá dodala, že sa už nevie dočkať, kedy sa nový psík zoznámi s jej kokeršpanielom Rookiem. Podľa jej slov má byť nový člen domácnosti „Rookieho kamarátom na jazdenie, prechádzky a všetko ostatné“.
Katie však roky čelí kritike od ochranárskych organizácií. V jej starostlivosti zomrelo päť psov, kôň, chameleón aj niekoľko mačiek – často pri nešťastiach v blízkosti jej bývalého domu v Sussexe. Len pred mesiacom prišla o mačiatko, ktoré neprežilo po pôrode jej mačky Doris. Celkovo ide už o ôsme zviera, ktoré u nej zahynulo.
Organizácia PETA jej dokonca ponúkla 5 000 libier, ak sa zaviaže, že si už žiadne zviera nekúpi. Katie to však odmietla a tvrdí, že všetko bola len „smola“. „Ľudia hovoria, že by som nemala mať zvieratá, ale tie okolnosti som nemohla ovplyvniť. Milujem ich a starám sa o ne,“ bránila sa v rozhovore pre The Sun. Zostáva len dúfať, že psíka čaká v modelkinej domácnosti lepší osud.