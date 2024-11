UMELÝ ÚSMEV slávnej sexbomby: Preboha, tie zuby musia SVIETIŤ v tme!

(Zdroj: ITV)

LONDÝN - O Katie Price (46) sa vie, že je závislá od plastických operácií. Aj kvôli tomu je zadlžená až po uši. Napriek tomu podstupuje ďalšie a ďalšie drahé vylepšenia. Aktuálne vystavila na obdiv svoj umelý úsmev... Uff, a jeden by pri pohľade naň oslepol. Tie biele zubiská musia svietiť v tme!

Britská modelka Katie Price v poslednom období pútala pozornosť primárne svojimi dlžobami. Tmavovláska vyhlásila osobný bankrot, potom na ňu sudkyňa vydala zatykač... Jej dlhy sa totiž vyšplhali na 3,2 miliónov libier, čo je v prepočte viac ako 3,7 miliónov eur, no napriek tomu sa neuskromnila a podstupuje ďalšie a ďalšie drahé zákroky v zahraničí.

Aktuálne ju paparazzi nafotili pri odchode z londýnskeho klubu, kde sa zabávala spolu so svojím partnerom. Tmavovláska mala široký úsmev na perách... No možno sa jej tie obrovské zuby len nezmestili do úst. Aj tie si totiž nechala urobiť "umelé" a podobne ako jej prsia, aj tie sú poriadne veľké a výrazné. Navyše sú také žiarivo biele, že vyzerajú, že v tme svietia. Veď posúďte sami!

(Zdroj: Profimedia)