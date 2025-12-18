Štát chce umelú inteligenciu na úradoch aj vo firmách: Cieľom je digitálna suverenita

BRATISLAVA - Vízia umelej inteligencie (AI) pre Slovensko napomôže implementácii umelej inteligencie nielen do procesov verejnej správy, ale aj do podnikov a širšej spoločnosti s cieľom dosiahnuť vlastnú digitálnu suverenitu. Predstavil ju na tlačovej konferencii splnomocnenec vlády SR pre AI a štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radoslav Štefánek spolu s odborníkmi z akademickej a odbornej obce. MIRRI podľa neho prichádza s jasným plánom, ktorý vychádza z modelu zdieľanej zodpovednosti a efektívnej medzirezortnej spolupráce.
Cieľom vízie AI pre Slovensko je podľa štátneho tajomníka presadiť tri kľúčové princípy, v ktorých je potrebné zabezpečiť, aby sa verejné zdroje investovali do vzájomne kompatibilných riešení, ktoré spĺňajú jednotné technické a bezpečnostné štandardy. Štefánek zdôraznil, že MIRRI sa chce zamerať na odstránenie bariér. Je nevyhnutné modernizovať legislatívu pre bezpečné a legálne zdieľanie dát. Konsolidované dáta sú základným predpokladom pre fungovanie modernej umelej inteligencie v službách štátu a podnikov. Víziu AI tvorí šesť pilierov, ktoré pokrývajú celú spoločnosť – od infraštruktúry, cez hospodárstvo až po vzdelávanie.
archívne video
„Mojou ambíciou bolo navrhnúť jasnú víziu v oblasti umelej inteligencie, ktorou sa bude Slovensko riadiť na všetkých úrovniach. Umelá inteligencia je fantastický nástroj a skvelý pomocník, ak sa využíva správne a v rámci etických noriem. Vnímame nielen jej potenciál, ale samozrejme aj výzvy, ktoré sa týkajú bezpečnosti či vedľajších účinkov, ktoré jej využívanie v praxi prináša. Silnou stránkou Slovenskej republiky je energetika. Náš bezuhlíkový mix dokážeme premeniť na výpočtovú suverenitu vybudovaním ekosystému ´AI Factories´. V oblasti verejnej správy prichádzame s konceptom suverénnej adaptačnej vrstvy,“ priblížil Štefánek. „V praxi to znamená, že využijeme tie najlepšie svetové modely a naučíme ich slovenský jazyk a legislatívu na našich bezpečných dátach. Tretí pilier sa týka ekonomiky. Sme priemyselná krajina a ak naše fabriky nezachytia nástup priemyselnej AI a robotiky, stratíme konkurencieschopnosť. Preto štát musí podporovať firmy, ktoré budú zavádzať automatizáciu,“ doplnil štátny tajomník MIRRI.
Dodal, že vízia AI nie je uzavretý dokument. Stratégiu Slovenska tvorí MIRRI spolu s odborníkmi, akademikmi, podnikateľmi, ale aj širokou verejnosťou. Návrhy, podnety a pripomienky očakáva MIRRI na emailovej adrese: splnomocnenecai@mirri.gov.sk do konca januára 2026. Všetkými postrehmi sa bude zaoberať odborná pracovná skupina na MIRRI a relevantné pripomienky budú zapracované priamo do tvorby finálnej národnej stratégie pre umelú inteligenciu, ktorú začne MIRRI pripravovať v nasledujúcich mesiacoch.