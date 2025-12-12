AKTUÁLNE Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov! Zásielky nemusia doraziť načas!

BRATISLAVA - Zákazníci kuriérskej spoločnosti DPD by mali počítať s možnými komplikáciami. Spoločnosť eviduje plošný výpadok svojich systémov na celom Slovensku, ktorý má priamy dopad na spracovanie a doručovanie zásielok. Na odstránení problému sa intenzívne pracuje.
DPD informuje o rozsiahlej technickej poruche, ktorá zasiahla jej systémy na celom území Slovenska. Výpadok sa dotýka interných procesov spoločnosti a má vplyv aj na samotné doručovanie balíkov k zákazníkom.
V dôsledku technických problémov môže dochádzať k zdržaniu pri spracovaní zásielok, ich sledovaní aj samotnom doručovaní. Spoločnosť zatiaľ neuviedla, dokedy budú obmedzenia trvať ani čo je presnou príčinou výpadku.
DPD sa zákazníkom ospravedlnila za vzniknuté komplikácie a ubezpečuje, že na odstránení príčiny výpadku intenzívne pracuje. Zákazníkov zároveň vyzýva na trpezlivosť, kým sa situáciu nepodarí stabilizovať.