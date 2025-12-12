Hrozivý incident v Bratislave: Pyrotechnika explodovala v rukách 14-ročného chlapca!

BRATISLAVA - Zdanlivo nevinná zábava sa v Bratislave skončila vážnym zranením. Maloletý chlapec utrpel po explózii zábavnej pyrotechniky poranenia, ktoré si vyžiadali chirurgický zákrok. Polícia v súvislosti s blížiacimi sa oslavami konca roka opätovne upozorňuje na riziká a apeluje na zvýšenú opatrnosť.
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III sa zaoberajú objasňovaním okolností prípadu, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch v treťom bratislavskom okrese. Podľa doterajších zistení si 14-ročný chlapec zakúpil od predajcu niekoľko kusov zábavnej pyrotechniky.
Pri manipulácii s ňou však došlo k jej explózii, následkom čoho utrpel viaceré vážne poranenia hornej končatiny. Zranenia si vyžiadali prevoz do nemocnice a následný chirurgický zákrok. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
V súvislosti s týmto prípadom polícia apeluje na verejnosť, aby zvýšila opatrnosť a obozretnosť pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou, najmä vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a tradičné oslavy jeho príchodu.
Používanie pyrotechniky upravuje Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Porušenie pravidiel môže viesť nielen k vysokým pokutám, ale najmä k vážnym zraneniam.