Nepochopiteľné zlyhanie: Za smrť Sebastiánka (†3) môžu zdravotníci z nitrianskej nemocnice, dnes by mal 12 rokov

NITRA - Bol január 2017, keď iba 3-ročného Sebastiána prijali do nitrianskej nemocnice s diagnózou cukrovka s ketoacidózou. To, čo nasledovalo potom, je pre mnohých dodnes nepochopiteľné. Stačilo iba 16 hodín a chlapček skončil v stave mozgovej smrti, z ktorého mu už nebolo pomoci. Zarážajúce je, že personál si zhoršený stav chlapčeka nevšimol, kým nebolo neskoro. Sebastián by mal presne dnes 12 rokov.
Prípad pred takmer deviatimi rokmi šokoval Slovensko. Sebastián skončil v januári 2017 v nitrianskej nemocnici potom, čo mu namerali vysokú hladinu cukru v krvi. Bol umiestnený na JIS-ke. Tam však došlo k nepochopiteľnému zlyhaniu personálu. Do rána prišlo k zhoršeniu zdravotného stavu chlapčeka, ktorý si však personál najskôr vôbec nevšimol. Následné oživovanie ani prevoz do Bratislavy už nepomohli, Sebastián zomrel na ťažký opuch mozgu.
Prípad sa dostal na súd. Právoplatne odsúdené boli dve lekárky a dve zdravotné sestry. Dostali podmienečný trest 2 roky, 3-ročnú skúšobnú dobu a 5-ročný zákaz výkonu povolania. Tento rok civilný súd tiež rozhodol, že nemocnica musí rodičom a starým rodičom vyplatiť odškodné vo výške 142 000 eur.
Ani trest pre personál a ani peniaze však rodičom milované dieťa nevrátia. Sebastiánova mama Dominika o sebe na sociálnej sieti napísala, že je „mama najmilovanejšieho chlapčeka na svete, ktorý je v nebi, pretože ho zabili zdravotníci.“
„Dnes má náš najmilovanejší synček Sebinko 12 rôčkov. Už 9te narodeniny, ktoré ho nemôžeme vidieť, objať a dať mu pusu a darček k narodeninkám,“ píše v statuse, ktorý zverejnila dnes. „Tak veľmi nám chýbaš synček náš. Život bez teba už nie je tým, čo býval, museli sme sa naučiť žiť s pocitom, že si našim anjelikom. Prajeme Ti tie najkrajšie narodeninky v nebíčku. Milujeme ťa,“ dodala.
Tragickému prípadu sa dnes venuje na sociálnej sieti Facebook aj účet Pravda o Leviciach, kde pripomenuli, že jedna z aktérok, detská kardiologička MUDr. Silvia Miková, ordinovala v Nemocnici Agel Levice, avšak to je už minulosťou. „Dôvod je vážny. Ide o tragický prípad trojročného Sebastiána, ktorý zomrel ešte v roku 2017 na opuch mozgu po krátkej hospitalizácii na JIS-ke vo Fakultnej nemocnici Nitra. Najdesivejšie na celom prípade je, že zomrel bez povšimnutia zdravotného personálu,“ píšu.
„Podľa rozhodnutia súdu prišli zdravotníci - medzi nimi aj MUDr. Miková - na zástavu dýchania a srdca až po takmer hodine, a to len náhodou, keď išli meniť infúziu. Hoci prístroje neboli pokazené, alarmy neboli zapnuté, nikto si nevšimol ani zhoršovanie stavu, ani samotné úmrtie dieťaťa,“ pokračuje text príspevku. Dodali, že súd jasne uviedol, že zdravotnícky personál porušil základné povinnosti a svojou nedbanlivosťou spôsobil smrť dieťaťa.
Právnik rodiny, Anton Staněk, pripomenul, že nejde len o individuálne zlyhanie. „Je nevídané, aby na JIS-ke ostalo dieťa bez dozoru a aby si nikto nevšimol, že je mŕtve,“ uviedol. Podľa zdravotnej dokumentácie boli monitory vypnuté a dodnes sa nevie, kto ich vypol.
Na správanie spomínanej lekárky sa v komentároch sťažuje viacero žien. „Tá žena niekomu chýba v nemocnici? Ku mne a k mojej dcére sa správala strašne arogantne. To nie je lekárka,“ napísala jedna z nich, ktorej mala dokonca doktorka vynadať so slovami, že má „rozmaznané decko,“ keď jej dcéra odpadla. Neskôr sa zistilo, že má nádor na mozgu. Do debaty sa zapojila aj Sebastiánova mama. „Rovnako sa správala k nám a k Sebinkovi...výsledok liečby je už všetkým známy,“ reagovala.
Diskutujúci sa rozčuľujú aj nad výškou trestu. „Podmienečné tresty za smrť dieťaťa? No paráda! A po 5 rokoch znovu späť k pacientom? Ešte lepšie. Hnus,“ zaznelo v diskusii. „Aj tak sú tie tresty smiešne. Pripravili dieťa o život. Rodičov zničili na úplne dno. To, že by sa toto nemalo stávať, je jasne všetkým, ale tie tresty nie sú adekvátne. Jednoducho zavrieť na dlhé roky. Aj tak by to najdôležitejšie mali a to je život,“ píše ďalšia žena.